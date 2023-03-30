Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + Всего призовут 147 тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с апреля по июль месяц. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет», — сообщается в документе. Всего призовут 147 тысяч человек. По указу, правительству РФ и органам исполнительной власти необходимо выполнить все необходимые мероприятия, связанные с призывом. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с апреля по июль месяц. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет», — сообщается в документе. Всего призовут 147 тысяч человек. По указу, правительству РФ и органам исполнительной власти необходимо выполнить все необходимые мероприятия, связанные с призывом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям