Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Всего призовут 147 тысяч человек Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с апреля по июль месяц. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет», — сообщается в документе. Всего призовут 147 тысяч человек. По указу, правительству РФ и органам исполнительной власти необходимо выполнить все необходимые мероприятия, связанные с призывом.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с апреля по июль месяц. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет», — сообщается в документе. Всего призовут 147 тысяч человек. По указу, правительству РФ и органам исполнительной власти необходимо выполнить все необходимые мероприятия, связанные с призывом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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