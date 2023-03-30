Проигравший выборы пермский экс-депутат Непряхин возвращается во власть

В 2021 году Непряхин проиграл выборы коммунистам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший депутат заксобрания Пермского края от эсеров Аркадий Непряхин может стать депутатом в Чайковском. Источники в политэлитах рассказывают, что он является одним из согласованных кандидатов на выборах в местную думу.

«У Непряхина всегда были неплохие отношения с мэром Чайковского Юрием Востриковым. Пока его фамилия находится в списке согласованных кандидатов. Тем более, что в 2021 году на выборах в заксобрание краевые власти также поддерживали Непряхина», — говорит инсайдер.

Другой собеседник рассказывает, что не так давно Непряхин был трудоустроен в МБУ «Стадион „Центральный“» на должность заместителя руководителя. Юрий Востриков, Аркадий Непряхин и руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова не ответили на звонок URA.RU.

Аркадий Непряхин был избран депутатом заксобрания в 2016 году. Он опередил своего соперника от «Единой России» Игоря Лобанова на 355 голосов. В 2021 году на выборах в краевой парламент региональный политблок опять был вынужден сделать ставку на Непряхина. За месяц до голосования от коронавируса умер кандидат от единороссов, гендиректор «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. Непряхин тогда проиграл коммунисту Алексею Наборщикову 20% голосов.