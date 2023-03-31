В Кремле отреагировали на предложение Лукашенко о перемирии

31 марта 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия без права перемещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет продолжать специальную операцию на Украине, так как это единственный способ достичь целей, которые стоят перед страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о перемирии между Россией и Украиной. «Безусловно, мы слышали заявление. Два президента, Путин и Лукашенко, продолжат обсуждать ситуацию. В контексте Украины ничего не меняется: продолжается СВО, поскольку это является, на сегодня, единственным средством достижение целей, которые стоят перед нашей страной», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной без права перемещения подразделений и огня. Об этом он заявил в ходе обращения к Национальному собранию Белоруссии.

Россия будет продолжать специальную операцию на Украине, так как это единственный способ достичь целей, которые стоят перед страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о перемирии между Россией и Украиной. «Безусловно, мы слышали заявление. Два президента, Путин и Лукашенко, продолжат обсуждать ситуацию. В контексте Украины ничего не меняется: продолжается СВО, поскольку это является, на сегодня, единственным средством достижение целей, которые стоят перед нашей страной», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной без права перемещения подразделений и огня. Об этом он заявил в ходе обращения к Национальному собранию Белоруссии.