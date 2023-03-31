Лукашенко предложил прекратить боевые действия между Украиной и Россией

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко предложил прекратить конфликт России и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Свое предложение он озвучил в обращении к Национальному собранию страны.

«Рискну предложить прекратить боевые действия, перемирие без права перемещения подразделений и огня», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. Выступление Александра Лукашенко прошло во Дворце Республики.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Свое предложение он озвучил в обращении к Национальному собранию страны. «Рискну предложить прекратить боевые действия, перемирие без права перемещения подразделений и огня», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА». Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. Выступление Александра Лукашенко прошло во Дворце Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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