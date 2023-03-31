Лукашенко предложил прекратить боевые действия между Украиной и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Свое предложение он озвучил в обращении к Национальному собранию страны.
«Рискну предложить прекратить боевые действия, перемирие без права перемещения подразделений и огня», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. Выступление Александра Лукашенко прошло во Дворце Республики.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!