В Совфеде объяснили, к чему приведет отправка военных НАТО на Украину

Отправка со стороны Евросоюза военных НАТО на Украину будет ознаменовать начало мировой войны между альянсом и Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.
«Фактически это (отправка солдат НАТО на Украину — прим URA.RU) будет, на мой взгляд, началом уже конкретно мировой войны между НАТО и Россией», — подчеркнул Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости. Поясняя свои слова, он уточнил, что Североатлантический альянс не является миротворческим, он направлен на введение боевых действий.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Страны Запада также активно участвуют в конфликте. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил, что страны ЕС близки к тому, чтобы вводить свои миротворческие силы на территорию Украины. Журналистка польского издания также подчеркивала, что если НАТО вмешаются в спецоперацию РФ, это приведет к жертвам по всей Европе. В Пентагоне также заявляли, что РФ не удержит США от передачи оружия Киеву.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Отправка со стороны Евросоюза военных НАТО на Украину будет ознаменовать начало мировой войны между альянсом и Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Фактически это (отправка солдат НАТО на Украину — прим URA.RU) будет, на мой взгляд, началом уже конкретно мировой войны между НАТО и Россией», — подчеркнул Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости. Поясняя свои слова, он уточнил, что Североатлантический альянс не является миротворческим, он направлен на введение боевых действий. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Страны Запада также активно участвуют в конфликте. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил, что страны ЕС близки к тому, чтобы вводить свои миротворческие силы на территорию Украины. Журналистка польского издания также подчеркивала, что если НАТО вмешаются в спецоперацию РФ, это приведет к жертвам по всей Европе. В Пентагоне также заявляли, что РФ не удержит США от передачи оружия Киеву.