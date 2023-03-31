В Совфеде объяснили, к чему приведет отправка военных НАТО на Украину

Сенатор Цеков: вмешательство военных НАТО на Украине приведет к мировой войне с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, вертолет, десант, военные, нато, наемник, stock
Сергей Цеков подчеркнул, что вмешательство военных НАТО может привести к мировой войне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отправка со стороны Евросоюза военных НАТО на Украину будет ознаменовать начало мировой войны между альянсом и Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Фактически это (отправка солдат НАТО на Украину — прим URA.RU) будет, на мой взгляд, началом уже конкретно мировой войны между НАТО и Россией», — подчеркнул Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости. Поясняя свои слова, он уточнил, что Североатлантический альянс не является миротворческим, он направлен на введение боевых действий.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Страны Запада также активно участвуют в конфликте. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил, что страны ЕС близки к тому, чтобы вводить свои миротворческие силы на территорию Украины. Журналистка польского издания также подчеркивала, что если НАТО вмешаются в спецоперацию РФ, это приведет к жертвам по всей Европе. В Пентагоне также заявляли, что РФ не удержит США от передачи оружия Киеву.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отправка со стороны Евросоюза военных НАТО на Украину будет ознаменовать начало мировой войны между альянсом и Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Фактически это (отправка солдат НАТО на Украину — прим URA.RU) будет, на мой взгляд, началом уже конкретно мировой войны между НАТО и Россией», — подчеркнул Сергей Цеков. Его слова приводит РИА Новости. Поясняя свои слова, он уточнил, что Североатлантический альянс не является миротворческим, он направлен на введение боевых действий. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Страны Запада также активно участвуют в конфликте. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил, что страны ЕС близки к тому, чтобы вводить свои миротворческие силы на территорию Украины. Журналистка польского издания также подчеркивала, что если НАТО вмешаются в спецоперацию РФ, это приведет к жертвам по всей Европе. В Пентагоне также заявляли, что РФ не удержит США от передачи оружия Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...