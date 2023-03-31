Премьер Венгрии Орбан: ЕС созрел для обсуждения отправки миротворцев на Украину

31 марта 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Страны ЕС готовы к обсуждению отправки своих солдат на Украине, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза близки к началу обсуждения темы об отправке миротворческих сил на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать», — заявил Виктор Орбан во время эфира на радио Kossuth . Он также отметил, что страны ЕС готовы к обсуждению этой темы, которая ранее не поднималась. В марте американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что солдаты ВСУ продолжают сражаться с Россией исключительно благодаря поддержке от солдат НАТО. Он отметил, что Украина эту информацию никогда не подтвердит. Иностранные наемники, которые отправляются на Украину, являются преступниками. Он отметил, что они едут в зону СВО только ради зарабатывания денег, об это заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Его слова передает телеканал 360.

Страны Евросоюза близки к началу обсуждения темы об отправке миротворческих сил на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать», — заявил Виктор Орбан во время эфира на радио Kossuth. Он также отметил, что страны ЕС готовы к обсуждению этой темы, которая ранее не поднималась. В марте американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что солдаты ВСУ продолжают сражаться с Россией исключительно благодаря поддержке от солдат НАТО. Он отметил, что Украина эту информацию никогда не подтвердит. Иностранные наемники, которые отправляются на Украину, являются преступниками. Он отметил, что они едут в зону СВО только ради зарабатывания денег, об это заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Его слова передает телеканал 360.