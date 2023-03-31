В Польше предсказали, чем кончится прямое участие НАТО в украинском конфликте

NDP: вмешательство НАТО в украинский конфликт приведет к жертвам по всей Европе

31 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Вмешательство НАТО в украинском конфликте приведет к жертвам по всему миру Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если США и блок НАТО вступят в украинский конфликт напрямую, то это закончится жертвами по всей Европе. Об этом рассказала польская журналистка Ханна Крамер. Она отметила, что Белый дом ничто не остановит в его стремлении к мировому господству. «Неизменным остается только тот факт, что ради сохранения мирового господства Белый дом не остановится ни перед чем. Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» — предупредила Ханна Крамер в материале для польского издания NDP. Крамер уверена, что поражение Киева в украинском конфликте с каждым днем становится все более вероятным. Эту ситуацию уже вряд ли изменит военная помощь западных партнеров. Единственное, что остается США — это вмешаться в конфликт непосредственно. Вашингтон вложил уже слишком много средств в украинскую армию, чтобы пустить вопрос на самотек. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз собирается обсудить вопрос отправки миротворцев на Украину. Орбан рассказал, что европейские партнеры Киева начинают обсуждать вещи, которые раньше не представлялись возможными, передает телеканал 360.

Если США и блок НАТО вступят в украинский конфликт напрямую, то это закончится жертвами по всей Европе. Об этом рассказала польская журналистка Ханна Крамер. Она отметила, что Белый дом ничто не остановит в его стремлении к мировому господству. «Неизменным остается только тот факт, что ради сохранения мирового господства Белый дом не остановится ни перед чем. Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» — предупредила Ханна Крамер в материале для польского издания NDP. Крамер уверена, что поражение Киева в украинском конфликте с каждым днем становится все более вероятным. Эту ситуацию уже вряд ли изменит военная помощь западных партнеров. Единственное, что остается США — это вмешаться в конфликт непосредственно. Вашингтон вложил уже слишком много средств в украинскую армию, чтобы пустить вопрос на самотек. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз собирается обсудить вопрос отправки миротворцев на Украину. Орбан рассказал, что европейские партнеры Киева начинают обсуждать вещи, которые раньше не представлялись возможными, передает телеканал 360.