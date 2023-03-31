В Минцифры объяснили, почему нельзя удалить аккаунт на «Госуслугах» через приложение

Минцифры РФ: удалить личный кабинет на Госуслугах нельзя из-за соображений безопасности
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Удалить аккаунт на Госуслугах можно только при личном посещении МФЦ Фото:

Удалить личный кабинет на портале Госуслуги теперь можно только при личном посещении Многофункционального центра (МФЦ). Это сделано в связи с участившимся случаями взлома злоумышленниками личных кабинетов и последующим их удалением. Об этом сообщает Минцифры России.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах <…> и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — сообщает министерство в своем telegram-канале. Теперь удалить учетную запись можно только при личном посещении МФЦ. Также в Минцифры подчеркнули, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что по российскому законодательству направить повестку через Госуслуги нельзя. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Удалить личный кабинет на портале Госуслуги теперь можно только при личном посещении Многофункционального центра (МФЦ). Это сделано в связи с участившимся случаями взлома злоумышленниками личных кабинетов и последующим их удалением. Об этом сообщает Минцифры России. «В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах <…> и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — сообщает министерство в своем telegram-канале. Теперь удалить учетную запись можно только при личном посещении МФЦ. Также в Минцифры подчеркнули, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что по российскому законодательству направить повестку через Госуслуги нельзя. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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