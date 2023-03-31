В Минцифры объяснили, почему нельзя удалить аккаунт на «Госуслугах» через приложение

Удалить личный кабинет на портале Госуслуги теперь можно только при личном посещении Многофункционального центра (МФЦ). Это сделано в связи с участившимся случаями взлома злоумышленниками личных кабинетов и последующим их удалением. Об этом сообщает Минцифры России.
«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах <…> и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — сообщает министерство в своем telegram-канале. Теперь удалить учетную запись можно только при личном посещении МФЦ. Также в Минцифры подчеркнули, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что по российскому законодательству направить повестку через Госуслуги нельзя. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Удалить личный кабинет на портале Госуслуги теперь можно только при личном посещении Многофункционального центра (МФЦ). Это сделано в связи с участившимся случаями взлома злоумышленниками личных кабинетов и последующим их удалением. Об этом сообщает Минцифры России. «В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах <…> и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — сообщает министерство в своем telegram-канале. Теперь удалить учетную запись можно только при личном посещении МФЦ. Также в Минцифры подчеркнули, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что по российскому законодательству направить повестку через Госуслуги нельзя. Его слова приводит корреспондент URA.RU.