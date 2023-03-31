Депутат Госдумы Швыткин: повестка через Госулуги будет приравнена к личному вручению

31 марта 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Повестки призывникам в электронном виде приравнены к личному вручению, напомнил Юрий Швыткин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы снизить процент уклонистов, так как они будут приравнены к личному вручению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», — объяснил Юрий Швыткин. Депутат Госдумы подчеркнул, что удаление на портале Госуслуг профиля или самого приложения, чтобы не получить повестку в электронном виде, будет считаться уклонением от службы в армии. «[Справки] от уклонения выдавать будут, [если человек удалил Госуслуги]. Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально», — добавил Швыткин. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весенней призывной кампании оповещения гражданам будет приходить в электронном виде. Если технической возможности для этого нет, повестки призывникам будут вручаться традиционно лично. По словам Цимлянского, ведомство учло опыт, когда в ходе частичной мобилизации 2022 года, россияне самостоятельно через портал Госуслуг изъявляли желание вступить в отряды добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы снизить процент уклонистов, так как они будут приравнены к личному вручению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», — объяснил Юрий Швыткин. Депутат Госдумы подчеркнул, что удаление на портале Госуслуг профиля или самого приложения, чтобы не получить повестку в электронном виде, будет считаться уклонением от службы в армии. «[Справки] от уклонения выдавать будут, [если человек удалил Госуслуги]. Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально», — добавил Швыткин. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весенней призывной кампании оповещения гражданам будет приходить в электронном виде. Если технической возможности для этого нет, повестки призывникам будут вручаться традиционно лично. По словам Цимлянского, ведомство учло опыт, когда в ходе частичной мобилизации 2022 года, россияне самостоятельно через портал Госуслуг изъявляли желание вступить в отряды добровольцев.