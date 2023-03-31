Депутат Госдумы Швыткин: повестка через Госулуги будет приравнена к личному вручению

Система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию создана для того, чтобы снизить процент уклонистов, так как они будут приравнены к личному вручению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», — объяснил Юрий Швыткин.
Депутат Госдумы подчеркнул, что удаление на портале Госуслуг профиля или самого приложения, чтобы не получить повестку в электронном виде, будет считаться уклонением от службы в армии. «[Справки] от уклонения выдавать будут, [если человек удалил Госуслуги]. Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально», — добавил Швыткин.
Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весенней призывной кампании оповещения гражданам будет приходить в электронном виде. Если технической возможности для этого нет, повестки призывникам будут вручаться традиционно лично. По словам Цимлянского, ведомство учло опыт, когда в ходе частичной мобилизации 2022 года, россияне самостоятельно через портал Госуслуг изъявляли желание вступить в отряды добровольцев.
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