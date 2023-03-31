Начальник Генштаба США: Украина не добьется своих целей в конфликте к Россией 01 апреля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 + В США признали бессилие украинской армии на фронте Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Об этом заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — приводит слова Марка Милли издание Defence One. «Я не говорю, что это невозможно сделать», — прокомментировал он планы ВСУ. «Я просто говорю, что это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет конца СВО. Он сказал, что конфликт на Украине можно считать оконченным тогда, когда в небе пролетит первый гражданский самолет. Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Об этом заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — приводит слова Марка Милли издание Defence One. «Я не говорю, что это невозможно сделать», — прокомментировал он планы ВСУ. «Я просто говорю, что это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет конца СВО. Он сказал, что конфликт на Украине можно считать оконченным тогда, когда в небе пролетит первый гражданский самолет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям