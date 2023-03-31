31 марта 2023

Начальник Генштаба США: Украина не добьется своих целей в конфликте к Россией

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В США признали бессилие украинской армии на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Об этом заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — приводит слова Марка Милли издание Defence One. «Я не говорю, что это невозможно сделать», — прокомментировал он планы ВСУ. «Я просто говорю, что это очень сложная задача», — подчеркнул генерал.

Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет конца СВО. Он сказал, что конфликт на Украине можно считать оконченным тогда, когда в небе пролетит первый гражданский самолет.

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Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Об этом заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — приводит слова Марка Милли издание Defence One. «Я не говорю, что это невозможно сделать», — прокомментировал он планы ВСУ. «Я просто говорю, что это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет конца СВО. Он сказал, что конфликт на Украине можно считать оконченным тогда, когда в небе пролетит первый гражданский самолет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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