Начальник Генштаба США: Украина не добьется своих целей в конфликте к Россией

Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Об этом заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — приводит слова Марка Милли издание Defence One. «Я не говорю, что это невозможно сделать», — прокомментировал он планы ВСУ. «Я просто говорю, что это очень сложная задача», — подчеркнул генерал.
Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет конца СВО. Он сказал, что конфликт на Украине можно считать оконченным тогда, когда в небе пролетит первый гражданский самолет.
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Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своих военных целей — вытеснить войска РФ и «вернуть» все территории. Об этом заявил генерал армии США, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», — приводит слова Марка Милли издание Defence One. «Я не говорю, что это невозможно сделать», — прокомментировал он планы ВСУ. «Я просто говорю, что это очень сложная задача», — подчеркнул генерал. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своими мыслями насчет конца СВО. Он сказал, что конфликт на Украине можно считать оконченным тогда, когда в небе пролетит первый гражданский самолет.