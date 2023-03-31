31 марта 2023

Арестович поделился мыслями о конце спецоперации на Украине

Арестович: появление гражданского самолета в небе ознаменует конец СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Алексей Арестович: конец конфликта на Украине наступит тогда, когда в небе появится гражданский самолет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конец конфликта на Украине наступит тогда, когда над Киевом пролетит гражданский самолет. Такой мыслью поделился экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я вдруг понял, как будет выглядеть конец [спецоперации]. Когда в небе я увижу первый гражданский самолет», — написал Алексей Арестович в telegram-канале.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл, чем закончится СВО. По его мнению, конфликт закончится долгими переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. Он отметил, что переговоры будут тяжелыми, так как диалог будет вестись не с властями Украины, а по большей мере с их западными кураторами, которые поставляли военную технику Вооруженным силам Украины (ВСУ) и выделяли деньги на поддержание украинской экономики.

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Конец конфликта на Украине наступит тогда, когда над Киевом пролетит гражданский самолет. Такой мыслью поделился экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Я вдруг понял, как будет выглядеть конец [спецоперации]. Когда в небе я увижу первый гражданский самолет», — написал Алексей Арестович в telegram-канале. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл, чем закончится СВО. По его мнению, конфликт закончится долгими переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. Он отметил, что переговоры будут тяжелыми, так как диалог будет вестись не с властями Украины, а по большей мере с их западными кураторами, которые поставляли военную технику Вооруженным силам Украины (ВСУ) и выделяли деньги на поддержание украинской экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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