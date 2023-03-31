Арестович поделился мыслями о конце спецоперации на Украине

Конец конфликта на Украине наступит тогда, когда над Киевом пролетит гражданский самолет. Такой мыслью поделился экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Я вдруг понял, как будет выглядеть конец [спецоперации]. Когда в небе я увижу первый гражданский самолет», — написал Алексей Арестович в telegram-канале.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл, чем закончится СВО. По его мнению, конфликт закончится долгими переговорами с действующей украинской властью и ее западными кураторами, которым придется прекратить этот конфликт и подписать необходимое соглашение. Он отметил, что переговоры будут тяжелыми, так как диалог будет вестись не с властями Украины, а по большей мере с их западными кураторами, которые поставляли военную технику Вооруженным силам Украины (ВСУ) и выделяли деньги на поддержание украинской экономики.
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