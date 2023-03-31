31 марта 2023

В Петербурге хулиганы избили мужчину на глазах у сыновей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной конфликта стало ДТП, передают очевидцы Фото:

В Санкт-Петербурге группа хулиганов избила мужчину на глазах у его сыновей. По словам очевидцев, причиной драки стало дорожно-транспортное происшествие.

«Избиение мужчины произошло недалеко от дома 9/1 на улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга. <…> Предположительно, причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие», — передают «Невские новости». По словам очевидцев, злоумышленники сначала врезались в автомобиль потерпевшего, после чего началась потасовка.

Избиение происходило на глазах у детей пострадавшего. На кадрах можно услышать, как они просят отца убежать от хулиганов. Пострадавший — 60-летний мужчина, кавалер ордена «Родительская слава».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее стало известно, что в Петербурге компания подростков избила восьмиклассника. Пострадавший был госпитализирован, а прокуратура начала проверку случившегося, передает телеканал 360.

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В Санкт-Петербурге группа хулиганов избила мужчину на глазах у его сыновей. По словам очевидцев, причиной драки стало дорожно-транспортное происшествие. «Избиение мужчины произошло недалеко от дома 9/1 на улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга. <…> Предположительно, причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие», — передают «Невские новости». По словам очевидцев, злоумышленники сначала врезались в автомобиль потерпевшего, после чего началась потасовка. Избиение происходило на глазах у детей пострадавшего. На кадрах можно услышать, как они просят отца убежать от хулиганов. Пострадавший — 60-летний мужчина, кавалер ордена «Родительская слава». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что в Петербурге компания подростков избила восьмиклассника. Пострадавший был госпитализирован, а прокуратура начала проверку случившегося, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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