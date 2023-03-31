В Петербурге хулиганы избили мужчину на глазах у сыновей. Видео

01 апреля 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Причиной конфликта стало ДТП, передают очевидцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге группа хулиганов избила мужчину на глазах у его сыновей. По словам очевидцев, причиной драки стало дорожно-транспортное происшествие. «Избиение мужчины произошло недалеко от дома 9/1 на улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга. <…> Предположительно, причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие», — передают « Невские новости ». По словам очевидцев, злоумышленники сначала врезались в автомобиль потерпевшего, после чего началась потасовка. Избиение происходило на глазах у детей пострадавшего. На кадрах можно услышать, как они просят отца убежать от хулиганов. Пострадавший — 60-летний мужчина, кавалер ордена «Родительская слава». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что в Петербурге компания подростков избила восьмиклассника. Пострадавший был госпитализирован, а прокуратура начала проверку случившегося, передает телеканал 360.

В Санкт-Петербурге группа хулиганов избила мужчину на глазах у его сыновей. По словам очевидцев, причиной драки стало дорожно-транспортное происшествие. «Избиение мужчины произошло недалеко от дома 9/1 на улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга. <…> Предположительно, причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие», — передают «Невские новости». По словам очевидцев, злоумышленники сначала врезались в автомобиль потерпевшего, после чего началась потасовка. Избиение происходило на глазах у детей пострадавшего. На кадрах можно услышать, как они просят отца убежать от хулиганов. Пострадавший — 60-летний мужчина, кавалер ордена «Родительская слава». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что в Петербурге компания подростков избила восьмиклассника. Пострадавший был госпитализирован, а прокуратура начала проверку случившегося, передает телеканал 360.