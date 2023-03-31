Политолог Солонников объяснил, почему РФ не согласится с предложением Лукашенко по Украине

Политолог Солонников: РФ не примет предложение Лукашенко по Украине из-за целей СВО

01 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко предложил решить конфликт на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не согласится с предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко о срочном урегулировании конфликта на Украине, так как еще не достигла своих целей в ходе спецоперации. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Солонников. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины. «Давайте посмотрим, достигнуты они (цели СВО — прим. URA.RU) или нет и, соответственно, собирается Россия выполнять условия, которые объявлял президент, или не собирается. Исходя из этого, Москва может соглашаться или не соглашаться на прекращение военной операции», — цитирует Солонникова Pravda.Ru. По его словам, можно прекратить СВО, если Россия считает, что цели спецоперации, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, больше не актуальны. Однако в таком случае возникнет вопрос о целесообразности начала спецоперации. Президент России Владимир Путин объявлял целями спецоперации на Украине демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной и призвал украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу.

Россия не согласится с предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко о срочном урегулировании конфликта на Украине, так как еще не достигла своих целей в ходе спецоперации. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Солонников. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины. «Давайте посмотрим, достигнуты они (цели СВО — прим. URA.RU) или нет и, соответственно, собирается Россия выполнять условия, которые объявлял президент, или не собирается. Исходя из этого, Москва может соглашаться или не соглашаться на прекращение военной операции», — цитирует Солонникова Pravda.Ru. По его словам, можно прекратить СВО, если Россия считает, что цели спецоперации, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, больше не актуальны. Однако в таком случае возникнет вопрос о целесообразности начала спецоперации. Президент России Владимир Путин объявлял целями спецоперации на Украине демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной и призвал украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу.