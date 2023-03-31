31 марта 2023

Политолог Солонников объяснил, почему РФ не согласится с предложением Лукашенко по Украине

Политолог Солонников: РФ не примет предложение Лукашенко по Украине из-за целей СВО
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко предложил решить конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не согласится с предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко о срочном урегулировании конфликта на Украине, так как еще не достигла своих целей в ходе спецоперации. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Солонников.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины. «Давайте посмотрим, достигнуты они (цели СВО — прим. URA.RU) или нет и, соответственно, собирается Россия выполнять условия, которые объявлял президент, или не собирается. Исходя из этого, Москва может соглашаться или не соглашаться на прекращение военной операции», — цитирует Солонникова Pravda.Ru.

По его словам, можно прекратить СВО, если Россия считает, что цели спецоперации, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, больше не актуальны. Однако в таком случае возникнет вопрос о целесообразности начала спецоперации.

Президент России Владимир Путин объявлял целями спецоперации на Украине демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной и призвал украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу.

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Россия не согласится с предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко о срочном урегулировании конфликта на Украине, так как еще не достигла своих целей в ходе спецоперации. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Солонников. Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины. «Давайте посмотрим, достигнуты они (цели СВО — прим. URA.RU) или нет и, соответственно, собирается Россия выполнять условия, которые объявлял президент, или не собирается. Исходя из этого, Москва может соглашаться или не соглашаться на прекращение военной операции», — цитирует Солонникова Pravda.Ru. По его словам, можно прекратить СВО, если Россия считает, что цели спецоперации, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, больше не актуальны. Однако в таком случае возникнет вопрос о целесообразности начала спецоперации. Президент России Владимир Путин объявлял целями спецоперации на Украине демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение Донбасса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной и призвал украинского лидера Владимира Зеленского к диалогу.
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