Лукашенко призвал Зеленского к переговорам с Россией

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет ответить за то, что не провел переговоры с Россией, если так и не согласится на них. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к Национальному собранию страны.

«Зеленский запрещает себе вести переговоры о мире. Это смешно. Не веди их, зачем подписывать и смешить всех? <…> Сегодня ты герой, во главе, а пройдет время — народ с тебя спросит, почему ты ее не предотвратил и потом не остановил? Ведь гибнут не твои дети и родственники», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА».

Лукашенко уверен, что все вопросы можно решить в ходе мирных переговоров. В то же время, продолжение боевых действий ни к чему не приведет, потому что Украина не сможет одержать победу. «Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием — безумие», — сказал президент Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. В ходе выступления он призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен будет ответить за то, что не провел переговоры с Россией, если так и не согласится на них. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к Национальному собранию страны. «Зеленский запрещает себе вести переговоры о мире. Это смешно. Не веди их, зачем подписывать и смешить всех? <…> Сегодня ты герой, во главе, а пройдет время — народ с тебя спросит, почему ты ее не предотвратил и потом не остановил? Ведь гибнут не твои дети и родственники», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА». Лукашенко уверен, что все вопросы можно решить в ходе мирных переговоров. В то же время, продолжение боевых действий ни к чему не приведет, потому что Украина не сможет одержать победу. «Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием — безумие», — сказал президент Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. В ходе выступления он призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной.
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