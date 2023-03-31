Лукашенко призвал Зеленского к переговорам с Россией

31 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен будет ответить за то, что не провел переговоры с Россией, если так и не согласится на них. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к Национальному собранию страны. «Зеленский запрещает себе вести переговоры о мире. Это смешно. Не веди их, зачем подписывать и смешить всех? <…> Сегодня ты герой, во главе, а пройдет время — народ с тебя спросит, почему ты ее не предотвратил и потом не остановил? Ведь гибнут не твои дети и родственники», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА». Лукашенко уверен, что все вопросы можно решить в ходе мирных переговоров. В то же время, продолжение боевых действий ни к чему не приведет, потому что Украина не сможет одержать победу. «Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием — безумие», — сказал президент Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. В ходе выступления он призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет ответить за то, что не провел переговоры с Россией, если так и не согласится на них. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к Национальному собранию страны. «Зеленский запрещает себе вести переговоры о мире. Это смешно. Не веди их, зачем подписывать и смешить всех? <…> Сегодня ты герой, во главе, а пройдет время — народ с тебя спросит, почему ты ее не предотвратил и потом не остановил? Ведь гибнут не твои дети и родственники», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА». Лукашенко уверен, что все вопросы можно решить в ходе мирных переговоров. В то же время, продолжение боевых действий ни к чему не приведет, потому что Украина не сможет одержать победу. «Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием — безумие», — сказал президент Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В мероприятии приняли участие высшие должностные лица государства, парламентарии, журналисты и представители гражданского общества. В ходе выступления он призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной.