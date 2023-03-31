Медики из ЯНАО рассказали о состоянии детей, заболевших кишечной инфекцией

Заболевшие кишечной инфекцией в Новом Уренгое детсадовцы лечатся амбулаторно

01 апреля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Врачи отмечают, что многие уже выздоровели Фото: Нина Калинина © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) дети, которые в детском саду заразились кишечной инфекцией, лечатся амбулаторно. Об этом сообщили представители Новоуренгойской горбольницы. «Заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой формах. Дети проходят лечение в амбулаторных условиях», — передает слова представителей больницы «МК Ямал». Издание сообщает, что вспышка произошла в детском саду «Виниклюзия». Ранее стало известно о том, что в детском саду Нового Уренгоя выявлено несколько случаев инфекционного заболевания. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

В Новом Уренгое (ЯНАО) дети, которые в детском саду заразились кишечной инфекцией, лечатся амбулаторно. Об этом сообщили представители Новоуренгойской горбольницы. «Заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой формах. Дети проходят лечение в амбулаторных условиях», — передает слова представителей больницы «МК Ямал». Издание сообщает, что вспышка произошла в детском саду «Виниклюзия». Ранее стало известно о том, что в детском саду Нового Уренгоя выявлено несколько случаев инфекционного заболевания. Прокуратура организовала проверку по данному факту.