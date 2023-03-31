31 марта 2023
30 марта 2023

Медики из ЯНАО рассказали о состоянии детей, заболевших кишечной инфекцией

Заболевшие кишечной инфекцией в Новом Уренгое детсадовцы лечатся амбулаторно
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача, участковый врач, терапевт, врач
Врачи отмечают, что многие уже выздоровели Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) дети, которые в детском саду заразились кишечной инфекцией, лечатся амбулаторно. Об этом сообщили представители Новоуренгойской горбольницы.

«Заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой формах. Дети проходят лечение в амбулаторных условиях», — передает слова представителей больницы «МК Ямал». Издание сообщает, что вспышка произошла в детском саду «Виниклюзия».

Ранее стало известно о том, что в детском саду Нового Уренгоя выявлено несколько случаев инфекционного заболевания. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) дети, которые в детском саду заразились кишечной инфекцией, лечатся амбулаторно. Об этом сообщили представители Новоуренгойской горбольницы. «Заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой формах. Дети проходят лечение в амбулаторных условиях», — передает слова представителей больницы «МК Ямал». Издание сообщает, что вспышка произошла в детском саду «Виниклюзия». Ранее стало известно о том, что в детском саду Нового Уренгоя выявлено несколько случаев инфекционного заболевания. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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