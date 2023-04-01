ВСУ собрали «ударный кулак» против России

Украина создала «гвардию наступления» для ударов по Крыму и Донбассу. Целями удара станет пехота и боевые самолеты с ударными вертолетами ВКС России. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на МВД Украины.
«Обещанный ранее Киевом ударный кулак против русских собран. Основными задачами новых украинских подразделений станет уничтожение наземных и воздушных целей, под ударом окажется русская пехота и боевые самолеты», — говорится в материале. Там же сообщается, что «гвардия наступления» готова к наступательным действиям на Крым и Донбасс. Уточняется, что лишь десять процентов из 35 тысяч украинских добровольцев принято в «гвардию наступления».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверил, что безопасность Крыма надежно обеспечена, передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал заявление Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!