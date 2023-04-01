ВСУ собрали «ударный кулак» против России

ВСУ объявили о завершении создания «гвардии наступления» на Крым и Донбасс

01 апреля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

ВСУ готовятся атаковать Крым, сообщает МВД Украины Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина создала «гвардию наступления» для ударов по Крыму и Донбассу. Целями удара станет пехота и боевые самолеты с ударными вертолетами ВКС России. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на МВД Украины. «Обещанный ранее Киевом ударный кулак против русских собран. Основными задачами новых украинских подразделений станет уничтожение наземных и воздушных целей, под ударом окажется русская пехота и боевые самолеты», — говорится в материале. Там же сообщается, что «гвардия наступления» готова к наступательным действиям на Крым и Донбасс. Уточняется, что лишь десять процентов из 35 тысяч украинских добровольцев принято в «гвардию наступления». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверил, что безопасность Крыма надежно обеспечена, передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал заявление Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова.

Украина создала «гвардию наступления» для ударов по Крыму и Донбассу. Целями удара станет пехота и боевые самолеты с ударными вертолетами ВКС России. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на МВД Украины. «Обещанный ранее Киевом ударный кулак против русских собран. Основными задачами новых украинских подразделений станет уничтожение наземных и воздушных целей, под ударом окажется русская пехота и боевые самолеты», — говорится в материале. Там же сообщается, что «гвардия наступления» готова к наступательным действиям на Крым и Донбасс. Уточняется, что лишь десять процентов из 35 тысяч украинских добровольцев принято в «гвардию наступления». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверил, что безопасность Крыма надежно обеспечена, передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал заявление Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова.