ВСУ собрали «ударный кулак» против России

ВСУ объявили о завершении создания «гвардии наступления» на Крым и Донбасс
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ВСУ готовятся атаковать Крым, сообщает МВД Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина создала «гвардию наступления» для ударов по Крыму и Донбассу. Целями удара станет пехота и боевые самолеты с ударными вертолетами ВКС России. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на МВД Украины.

«Обещанный ранее Киевом ударный кулак против русских собран. Основными задачами новых украинских подразделений станет уничтожение наземных и воздушных целей, под ударом окажется русская пехота и боевые самолеты», — говорится в материале. Там же сообщается, что «гвардия наступления» готова к наступательным действиям на Крым и Донбасс. Уточняется, что лишь десять процентов из 35 тысяч украинских добровольцев принято в «гвардию наступления».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверил, что безопасность Крыма надежно обеспечена, передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал заявление Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова.

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Украина создала «гвардию наступления» для ударов по Крыму и Донбассу. Целями удара станет пехота и боевые самолеты с ударными вертолетами ВКС России. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на МВД Украины. «Обещанный ранее Киевом ударный кулак против русских собран. Основными задачами новых украинских подразделений станет уничтожение наземных и воздушных целей, под ударом окажется русская пехота и боевые самолеты», — говорится в материале. Там же сообщается, что «гвардия наступления» готова к наступательным действиям на Крым и Донбасс. Уточняется, что лишь десять процентов из 35 тысяч украинских добровольцев принято в «гвардию наступления». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверил, что безопасность Крыма надежно обеспечена, передает «Национальная служба новостей». Так он прокомментировал заявление Киева о создании штурмовых бригад для захвата полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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