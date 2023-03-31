В Тазовском тундровики вступили в брак в музее вечной мерзлоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре пары из Тазовского (ЯНАО) вступили в брак в музее вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

«Впервые церемонию бракосочетания провели в нашем „Музее вечной мерзлоты“. Четыре молодые пары, ведущие кочевой образ жизни, решили связать себя узами брака», — написал Паршаков в своем telegram-канале. Он также пожелал семьям счастливой жизни и благополучия.

Ранее молодожены из Салехарда попросили гостей подарить им на свадьбу корм для бездомных животных. Ребятам удалось собрать 28 килограмм корма, который они передали фонду защиты животных.

Четыре пары вступили в брак в музее Фото: telegram-канал Василия Паршакова