31 марта 2023
30 марта 2023

Жители ЯНАО поженились в музее вечной мерзлоты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
В Тазовском тундровики вступили в брак в музее вечной мерзлоты Фото:

Четыре пары из Тазовского (ЯНАО) вступили в брак в музее вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков.

«Впервые церемонию бракосочетания провели в нашем „Музее вечной мерзлоты“. Четыре молодые пары, ведущие кочевой образ жизни, решили связать себя узами брака», — написал Паршаков в своем telegram-канале. Он также пожелал семьям счастливой жизни и благополучия.

Ранее молодожены из Салехарда попросили гостей подарить им на свадьбу корм для бездомных животных. Ребятам удалось собрать 28 килограмм корма, который они передали фонду защиты животных.

Четыре пары вступили в брак в музее
Четыре пары вступили в брак в музее
Фото:
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Четыре пары из Тазовского (ЯНАО) вступили в брак в музее вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Паршаков. «Впервые церемонию бракосочетания провели в нашем „Музее вечной мерзлоты“. Четыре молодые пары, ведущие кочевой образ жизни, решили связать себя узами брака», — написал Паршаков в своем telegram-канале. Он также пожелал семьям счастливой жизни и благополучия. Ранее молодожены из Салехарда попросили гостей подарить им на свадьбу корм для бездомных животных. Ребятам удалось собрать 28 килограмм корма, который они передали фонду защиты животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...