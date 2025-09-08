Магазин разливного пива загорелся в Ноябрьске

Магазин разливных напитков загорелся в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Хони» вспыхнула электропроводка. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В Ноябрьске по улице Дзержинского произошло возгорание в магазине „Хони“. Огнем повреждена электропроводка на площади 0,3 квадратных метра», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Пострадавших нет.
Согласно информации сервиса 2ГИС, магазин специализируется на продаже разливных напитков. Причины неисправности проводки выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!