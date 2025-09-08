08 сентября 2025

Магазин разливного пива загорелся в Ноябрьске

Магазин разливных напитков загорелся в Ноябрьске
Магазин разливных напитков загорелся в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Хони» вспыхнула электропроводка. Об этом сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В Ноябрьске по улице Дзержинского произошло возгорание в магазине „Хони“. Огнем повреждена электропроводка на площади 0,3 квадратных метра», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Пострадавших нет.

Согласно информации сервиса 2ГИС, магазин специализируется на продаже разливных напитков. Причины неисправности проводки выясняются. 

