Новый арт-объект в виде сердца появился в Салехарде (фото из архива)
новость из сюжетаПразднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году
В Салехарде на главной площади установили арт-объект в виде сердца. В темноте оно подсвечивается красным, сообщает пресс-служба окружной столицы.
«На главной площади города появилось сердце. Теперь у салехардцев и гостей города есть еще больше поводов признаться в любви и сделать памятное фото в юбилейный год», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в telegram-канале.
Мэрия обещает, что 9 сентября в городе установят еще одно сердце. 430-летие Салехарда отметят 13 и 14 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!