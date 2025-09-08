08 сентября 2025

Салехард к юбилею получил огненное сердце. Видео

Арт-объект в виде сердца появился в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
Новый арт-объект в виде сердца появился в Салехарде (фото из архива)
Новый арт-объект в виде сердца появился в Салехарде (фото из архива)
новость из сюжета
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

В Салехарде на главной площади установили арт-объект в виде сердца. В темноте оно подсвечивается красным, сообщает пресс-служба окружной столицы.

«На главной площади города появилось сердце. Теперь у салехардцев и гостей города есть еще больше поводов признаться в любви и сделать памятное фото в юбилейный год», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в telegram-канале.

Мэрия обещает, что 9 сентября в городе установят еще одно сердце. 430-летие Салехарда отметят 13 и 14 сентября.

© Служба новостей «URA.RU»
