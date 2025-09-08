08 сентября 2025

В райцентре ЯНАО перекроют центр из-за празднования Дня города. Карта

В Тарко-Сале 13 сентября закроют движение у «Геолога»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тарко-Сале закроют дорогу по улице Мира
В Тарко-Сале закроют дорогу по улице Мира Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) перекроют улицу Мира из-за празднования Дня города. Дорогу закроют с 17:00 до 23:00 13 сентября, сообщает районный департамент транспорта и ЖКХ.

«В Тарко-Сале 13 сентября закроют улицу Мира от улицы Губкина до пересечения с улицей победы. Автобусы городских маршрутов также пойдут в объезд», — сообщает telegram-канал департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района.

В Тарко-Сале 13 сентября закроют участок по улице Мира
В Тарко-Сале 13 сентября закроют участок по улице Мира
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) перекроют улицу Мира из-за празднования Дня города. Дорогу закроют с 17:00 до 23:00 13 сентября, сообщает районный департамент транспорта и ЖКХ. «В Тарко-Сале 13 сентября закроют улицу Мира от улицы Губкина до пересечения с улицей победы. Автобусы городских маршрутов также пойдут в объезд», — сообщает telegram-канал департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...