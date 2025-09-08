В Тарко-Сале закроют дорогу по улице Мира
В Тарко-Сале (ЯНАО) перекроют улицу Мира из-за празднования Дня города. Дорогу закроют с 17:00 до 23:00 13 сентября, сообщает районный департамент транспорта и ЖКХ.
«В Тарко-Сале 13 сентября закроют улицу Мира от улицы Губкина до пересечения с улицей победы. Автобусы городских маршрутов также пойдут в объезд», — сообщает telegram-канал департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района.
В Тарко-Сале 13 сентября закроют участок по улице Мира
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!