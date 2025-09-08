08 сентября 2025

«Рондо», «Моя Мишель» и «Градусы»: какие звезды выступят на Дне города Тарко-Сале

Тарко-Сале отметит День города 13 сентября 2025 года
Тарко-Сале отметит День города 13 сентября
Тарко-Сале отметит День города 13 сентября
новость из сюжета
Афиша Ямала — куда сходить в выходные и праздники

Тарко-Сале (ЯНАО) 13 сентября отметит 92-ю годовщину со дня образования. На Дне города выступят известные всей России музыкальные коллективы — «Рондо», «Градусы», «Моя Мишель», сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации.

«Вечерняя программа начнется в 19:00 13 сентября у КСК „Геолог“. Пуровчан поздравят глава района и компания „Новатэк-Таркосаленефтегаз“. Завершится праздник большим концертом на площади КСК „Геолог“», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе районной администрации.

«Моя Мишель» откроют День города Тарко-Сале

Моя Мишель - Татьяна Ткачук
Моя Мишель - Татьяна Ткачук
Фото:

В 19:30 откроет праздничный концерт группа «Моя Мишель». Музыкальный коллектив «моя мишель» был создан в Благовещенске в 2009 году. Группа работает в таких жанрах, как синти-поп, диско, дэнс-рок и поп-рок. Основателем, автором песен и вокалисткой коллектива выступает Татьяна Ткачук.

В 2014 году группа одержала победу в конкурсе «Work&Rock Battle», организованном Ильей Лагутенко и Иваном Ургантом. В апреле 2015 года коллектив стал одним из лидеров телевизионного проекта «Главная сцена». В 2017 году «Моя Мишель» приняла участие в записи песни «Ванюша» совместно с Uma2rman, Антохой МС и Львом Лещенко для фильма «Последний богатырь».

В 2021 году группа представила кавер-версию композиции Евы Польны «Зима в сердце». 4 июля 2024 года свет увидел новый сингл коллектива под названием «Облака».

«Градусы» выйдут на сцену в Тарко-Сале

Группа «Градусы»
Группа «Градусы»
Фото:

В 20:30 на сцену выйдет группа «Градусы». Это российская поп-рок группа, основанная в Москве в 2008 году Романом Пашковым и Русланом Тагиевым. Оба вокалиста родом из Ставрополя. Группа работает в жанрах поп-рок, инди-поп, эйсид-джаз, фанк, диско, R&B, регги. Широкую известность приобрела после выпуска песен «Голая» и «Режиссер». В 2022 году группа приняла участие в шоу «Битва поколений» против Артема Качера и победила со счётом 13:11.

Хедлайнером Дня города в Тарко-Сале станет группа «Рондо».

Александр Иванов
Александр Иванов
Фото:

Александра Иванова многим любителям российской эстрады давно не надо представлять. Основатель рок-группы «Рондо», чей хит «Вселенная» перепели еще мало кому известные «Иванушки» в 1996 году, выйдет на сцену с музыкантами в 21:30

«Рондо» — советская и российская рок-группа, образованная в Москве в 1984 году. В настоящее время в состав группы входят Александр Иванов (вокал, акустическая гитара), Дмитрий Рогозин (бас-гитара, бэк-вокал), Игорь Жирнов (гитара, бэк-вокал), Герман Ивашкевич (клавишные) и другие.

