«Рондо», «Моя Мишель» и «Градусы»: какие звезды выступят на Дне города Тарко-Сале

Тарко-Сале отметит День города 13 сентября 2025 года

09 сентября 2025 в 13:24 Размер текста - 17 +

Тарко-Сале (ЯНАО) 13 сентября отметит 92-ю годовщину со дня образования. На Дне города выступят известные всей России музыкальные коллективы — «Рондо», «Градусы», «Моя Мишель», сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации. «Вечерняя программа начнется в 19:00 13 сентября у КСК „Геолог". Пуровчан поздравят глава района и компания „Новатэк-Таркосаленефтегаз". Завершится праздник большим концертом на площади КСК „Геолог"», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе районной администрации. «Моя Мишель» откроют День города Тарко-Сале В 19:30 откроет праздничный концерт группа «Моя Мишель». Музыкальный коллектив «моя мишель» был создан в Благовещенске в 2009 году. Группа работает в таких жанрах, как синти-поп, диско, дэнс-рок и поп-рок. Основателем, автором песен и вокалисткой коллектива выступает Татьяна Ткачук. В 2014 году группа одержала победу в конкурсе «Work&Rock Battle», организованном Ильей Лагутенко и Иваном Ургантом. В апреле 2015 года коллектив стал одним из лидеров телевизионного проекта «Главная сцена». В 2017 году «Моя Мишель» приняла участие в записи песни «Ванюша» совместно с Uma2rman, Антохой МС и Львом Лещенко для фильма «Последний богатырь». В 2021 году группа представила кавер-версию композиции Евы Польны «Зима в сердце». 4 июля 2024 года свет увидел новый сингл коллектива под названием «Облака». «Градусы» выйдут на сцену в Тарко-Сале В 20:30 на сцену выйдет группа «Градусы». Это российская поп-рок группа, основанная в Москве в 2008 году Романом Пашковым и Русланом Тагиевым. Оба вокалиста родом из Ставрополя. Группа работает в жанрах поп-рок, инди-поп, эйсид-джаз, фанк, диско, R&B, регги. Широкую известность приобрела после выпуска песен «Голая» и «Режиссер». В 2022 году группа приняла участие в шоу «Битва поколений» против Артема Качера и победила со счётом 13:11. Хедлайнером Дня города в Тарко-Сале станет группа «Рондо». Александра Иванова многим любителям российской эстрады давно не надо представлять. Основатель рок-группы «Рондо», чей хит «Вселенная» перепели еще мало кому известные «Иванушки» в 1996 году, выйдет на сцену с музыкантами в 21:30. «Рондо» — советская и российская рок-группа, образованная в Москве в 1984 году. В настоящее время в состав группы входят Александр Иванов (вокал, акустическая гитара), Дмитрий Рогозин (бас-гитара, бэк-вокал), Игорь Жирнов (гитара, бэк-вокал), Герман Ивашкевич (клавишные) и другие.

