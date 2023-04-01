США опустили руки в попытках сдержать мощь Китая

Генерал армии США Милли признал беспомощность Вашингтона перед ядерной программой Китая

01 апреля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

США признали свою беспомощность перед ядерной программой Китая Фото: Сергей Русанов © URA.RU США не смогут сдержать программу ядерных разработок Китая, к тому же, если помощь в этой программе китайским властям окажет Россия. Такое мнение выразил генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «США не смогут ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, воспрепятствовать или разрушить китайскую программу ядерных разработок», — передает слова Милли портал Global Research . Он добавил, что Китай с помощью России сможет достигнуть статуса ядерной державы в самые ближайшие годы. Автор портала добавил, что в связи с этим американские власти должны поменять принципы своей внешней политики в пользу перехода к взглядам, поддерживающим мир. Это позволит избежать крупномасштабного конфликта в будущем. Ранее ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США запустили подготовку к войне против Китая и России одновременно. При этом Марк Милли оценил степень вероятности конфликта с Китаем как очень низкую, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая и жителей страны быть готовыми к возможному военному конфликту, передает Nation News.

США не смогут сдержать программу ядерных разработок Китая, к тому же, если помощь в этой программе китайским властям окажет Россия. Такое мнение выразил генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «США не смогут ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, воспрепятствовать или разрушить китайскую программу ядерных разработок», — передает слова Милли портал Global Research. Он добавил, что Китай с помощью России сможет достигнуть статуса ядерной державы в самые ближайшие годы. Автор портала добавил, что в связи с этим американские власти должны поменять принципы своей внешней политики в пользу перехода к взглядам, поддерживающим мир. Это позволит избежать крупномасштабного конфликта в будущем. Ранее ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США запустили подготовку к войне против Китая и России одновременно. При этом Марк Милли оценил степень вероятности конфликта с Китаем как очень низкую, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая и жителей страны быть готовыми к возможному военному конфликту, передает Nation News.