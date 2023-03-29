29 марта 2023

RN: США объявили о подготовке к войне с РФ и КНР одновременно

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В США объявили о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно Фото:

Власти США начали готовится к полномасштабному военному конфликту с РФ и КНР одновременно. Об этом заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно. Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть?» — сообщил Клейтон Моррис в эфире своей программы. По его словам, правящие круги в Вашингтоне быстро теряют власть, поэтому стремятся убедить своих граждан, что китайские солдаты готовятся к вторжению непосредственно на территорию США, а победить Китай без победы над Россией невозможно.

Ранее URA.RU рассказало, что сенатор-республиканец Джим Риш призвал к эскалации конфликта с Россией, и для этого поставлять на Украину любые виды оружия, кроме ядерного. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил об увеличении военных расходов, которые будут направлены на подготовку к войне с КНР. Североамериканский телеведущий канала Fox News Марк Левин назвал Китай самой большой угрозой для США. А эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Aucoin Analytics Кервин Окойн считает, что Вашингтон находится на грани открытого противостояния с Москвой.

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Власти США начали готовится к полномасштабному военному конфликту с РФ и КНР одновременно. Об этом заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно. Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть?» — сообщил Клейтон Моррис в эфире своей программы. По его словам, правящие круги в Вашингтоне быстро теряют власть, поэтому стремятся убедить своих граждан, что китайские солдаты готовятся к вторжению непосредственно на территорию США, а победить Китай без победы над Россией невозможно. Ранее URA.RU рассказало, что сенатор-республиканец Джим Риш призвал к эскалации конфликта с Россией, и для этого поставлять на Украину любые виды оружия, кроме ядерного. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил об увеличении военных расходов, которые будут направлены на подготовку к войне с КНР. Североамериканский телеведущий канала Fox News Марк Левин назвал Китай самой большой угрозой для США. А эксперт по геополитике и основатель частной разведывательной компании Aucoin Analytics Кервин Окойн считает, что Вашингтон находится на грани открытого противостояния с Москвой.
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