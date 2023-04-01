Эрдоган утвердил протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом говорится в заявлении на официальном вестнике Турции Resmi Gazete.
«Ратификация „Протокола о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору“, подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была признана целесообразной. Положения закона исполняются президентом», — говорится в
Финляндия совместно со Швецией подали заявки на вступление в состав НАТО в 2022 году. В Кремле выражали сожаление по поводу выбранного курса финских властей. Турция выступала против вступления страны в Североатлантический альянс. Однако позже турецкий лидер заявил, что власти готовы к проведению голосования в парламенте по вопросу расширения военно-политического блока.
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