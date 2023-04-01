Аналитики раскрыли страхи екатеринбуржцев перед искусственным интеллектом

Superjob: жители Екатеринбурга опасаются потерять работу из-за искусственного интеллекта

02 апреля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Мужчины меньше боятся развития ИИ, чем женщины Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы больше всего опасаются потерять работу в результате развития искусственного интеллекта (ИИ) и неконтролируемого и скрытого развития компьютерных технологий. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «На первом месте — горожане, рассказавшие об опасениях потерять рабочие места из-за развития искусственного интеллекта, таковых людей 18%. На втором месте доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества из-за эволюции ИИ», — сообщили аналитики. Не испытывают страха и беспокойства, связанного с развитием искусственного интеллекта, 46% горожан, они уверены, что нейросети никогда не заменять человека. Мужчины меньше боятся эволюции ИИ, чем женщины — 13% и 16% соответственно. «Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис — 24% среди горожан старше 45 лет и 14% среди тех, кто моложе 35 лет», — добавили в Superjob.

Екатеринбуржцы больше всего опасаются потерять работу в результате развития искусственного интеллекта (ИИ) и неконтролируемого и скрытого развития компьютерных технологий. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «На первом месте — горожане, рассказавшие об опасениях потерять рабочие места из-за развития искусственного интеллекта, таковых людей 18%. На втором месте доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества из-за эволюции ИИ», — сообщили аналитики. Не испытывают страха и беспокойства, связанного с развитием искусственного интеллекта, 46% горожан, они уверены, что нейросети никогда не заменять человека. Мужчины меньше боятся эволюции ИИ, чем женщины — 13% и 16% соответственно. «Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис — 24% среди горожан старше 45 лет и 14% среди тех, кто моложе 35 лет», — добавили в Superjob.