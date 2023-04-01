01 апреля 2023

Аналитики раскрыли страхи екатеринбуржцев перед искусственным интеллектом

Superjob: жители Екатеринбурга опасаются потерять работу из-за искусственного интеллекта
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2019. Третий день международной промышленной выставки. Екатеринбург, искусственный интеллект, сердечки, приветствие, робототехника, робот, новые технологии, андроид, современные технологии
Мужчины меньше боятся развития ИИ, чем женщины Фото:

Екатеринбуржцы больше всего опасаются потерять работу в результате развития искусственного интеллекта (ИИ) и неконтролируемого и скрытого развития компьютерных технологий. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«На первом месте — горожане, рассказавшие об опасениях потерять рабочие места из-за развития искусственного интеллекта, таковых людей 18%. На втором месте доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества из-за эволюции ИИ», — сообщили аналитики.

Не испытывают страха и беспокойства, связанного с развитием искусственного интеллекта, 46% горожан, они уверены, что нейросети никогда не заменять человека. Мужчины меньше боятся эволюции ИИ, чем женщины — 13% и 16% соответственно. «Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис — 24% среди горожан старше 45 лет и 14% среди тех, кто моложе 35 лет», — добавили в Superjob.

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Екатеринбуржцы больше всего опасаются потерять работу в результате развития искусственного интеллекта (ИИ) и неконтролируемого и скрытого развития компьютерных технологий. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «На первом месте — горожане, рассказавшие об опасениях потерять рабочие места из-за развития искусственного интеллекта, таковых людей 18%. На втором месте доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем, на третьем — боязнь деградации человечества из-за эволюции ИИ», — сообщили аналитики. Не испытывают страха и беспокойства, связанного с развитием искусственного интеллекта, 46% горожан, они уверены, что нейросети никогда не заменять человека. Мужчины меньше боятся эволюции ИИ, чем женщины — 13% и 16% соответственно. «Чем моложе респонденты, тем реже они предрекают киберапокалипсис — 24% среди горожан старше 45 лет и 14% среди тех, кто моложе 35 лет», — добавили в Superjob.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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