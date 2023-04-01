01 апреля 2023
31 марта 2023

Бойцы СВО из Курганской области обратились к землякам. Видео

Курганские участники спецоперации поблагодарили земляков за помощь фронту
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Курганские волонтеры шьют для бойцов СВО одежду и обмундирование (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из Курганской области поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Видеообращение бойцов выложено в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO».

«Хочется передать привет Кургану. Всем тем, кто помогает, большое спасибо. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в своем обращении. Военнослужащие побывали в штабе волонтерского объединения с коротким визитом.

Курганцы регулярно отправляют посылки на передовую. Ранее в регионе силами местных жителей были подготовлены внедорожник и тепловизоры, а также большая партия продуктов, одежды и предметов первой необходимости, которые собираются передать бойцам спецоперации. На территории Украины она проводится с конца февраля прошлого года. Главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Участники спецоперации из Курганской области поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Видеообращение бойцов выложено в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO». «Хочется передать привет Кургану. Всем тем, кто помогает, большое спасибо. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в своем обращении. Военнослужащие побывали в штабе волонтерского объединения с коротким визитом. Курганцы регулярно отправляют посылки на передовую. Ранее в регионе силами местных жителей были подготовлены внедорожник и тепловизоры, а также большая партия продуктов, одежды и предметов первой необходимости, которые собираются передать бойцам спецоперации. На территории Украины она проводится с конца февраля прошлого года. Главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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