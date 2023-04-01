Участники спецоперации из Курганской области поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных земляков за отправленную на передовую помощь. Видеообращение бойцов выложено в telegram-канале «Ресторанчик „Для наших“ ZVO».
«Хочется передать привет Кургану. Всем тем, кто помогает, большое спасибо. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в своем обращении. Военнослужащие побывали в штабе волонтерского объединения с коротким визитом.
Курганцы регулярно отправляют посылки на передовую. Ранее в регионе силами местных жителей были подготовлены внедорожник и тепловизоры, а также большая партия продуктов, одежды и предметов первой необходимости, которые собираются передать бойцам спецоперации. На территории Украины она проводится с конца февраля прошлого года. Главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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