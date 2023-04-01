01 апреля 2023
31 марта 2023

Жители курганских сел и деревень передадут в зону СВО тепловизоры и УАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, тепловизор, приборы, высокие технологии
Груз со спецсредствами передадут бойцам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области собираются отправить участникам спецоперации УАЗ и тепловизоры, а также большую партию продуктов, одежды и предметов первой необходимости. В марте на территории был объявлен сбор средств, рассказала местная жительница.

«Сбор шел стремительно. Но на два качественных тепловизора не хватало. <…> Cемья предпринимателей Поповых пожертвовали свой новый портативный тепловизор FORTUNA GENERAL. Они также закупили продукты. А самым важным сюрпризом от них стал новеньки автомобиль УАЗ. Жители села Большое Чаусово, поселка Чистопрудный и деревень Белый Яр и Передергина вновь показали, что они — один большой тыл в это непростое время», — пишет Татьяна Кармакулина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам местной жительницы, груз в скором времени будет отправлен на фронт. Сопровождать его будет одна из жен мобилизованных.

Ранее семья из Мокроусово отдала свой автомобиль УАЗ для бойцов СВО. Глава семейства со своим старшим сыном перегнали автомобиль в Екатеринбург, а уже откуда его направили на фронт.

Спецоперация была объявлена в конце февраля прошлого года. Ее основная миссия — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ. В число важнейших задач также входят демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Семья предпринимателей закупила внедорожник для бойцов СВО
Семья предпринимателей закупила внедорожник для бойцов СВО
Фото:
Военнослужащим отправят тепловизоры
Военнослужащим отправят тепловизоры
Фото:
Груз, собранный жителями Курганской области, скоро отправится на фронт
Груз, собранный жителями Курганской области, скоро отправится на фронт
Фото:

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Жители Курганской области собираются отправить участникам спецоперации УАЗ и тепловизоры, а также большую партию продуктов, одежды и предметов первой необходимости. В марте на территории был объявлен сбор средств, рассказала местная жительница. «Сбор шел стремительно. Но на два качественных тепловизора не хватало. <…> Cемья предпринимателей Поповых пожертвовали свой новый портативный тепловизор FORTUNA GENERAL. Они также закупили продукты. А самым важным сюрпризом от них стал новеньки автомобиль УАЗ. Жители села Большое Чаусово, поселка Чистопрудный и деревень Белый Яр и Передергина вновь показали, что они — один большой тыл в это непростое время», — пишет Татьяна Кармакулина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, груз в скором времени будет отправлен на фронт. Сопровождать его будет одна из жен мобилизованных. Ранее семья из Мокроусово отдала свой автомобиль УАЗ для бойцов СВО. Глава семейства со своим старшим сыном перегнали автомобиль в Екатеринбург, а уже откуда его направили на фронт. Спецоперация была объявлена в конце февраля прошлого года. Ее основная миссия — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ. В число важнейших задач также входят демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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