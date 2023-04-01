Груз со спецсредствами передадут бойцам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области собираются отправить участникам спецоперации УАЗ и тепловизоры, а также большую партию продуктов, одежды и предметов первой необходимости. В марте на территории был объявлен сбор средств, рассказала местная жительница.

«Сбор шел стремительно. Но на два качественных тепловизора не хватало. <…> Cемья предпринимателей Поповых пожертвовали свой новый портативный тепловизор FORTUNA GENERAL. Они также закупили продукты. А самым важным сюрпризом от них стал новеньки автомобиль УАЗ. Жители села Большое Чаусово, поселка Чистопрудный и деревень Белый Яр и Передергина вновь показали, что они — один большой тыл в это непростое время», — пишет Татьяна Кармакулина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам местной жительницы, груз в скором времени будет отправлен на фронт. Сопровождать его будет одна из жен мобилизованных.

Ранее семья из Мокроусово отдала свой автомобиль УАЗ для бойцов СВО. Глава семейства со своим старшим сыном перегнали автомобиль в Екатеринбург, а уже откуда его направили на фронт.

Спецоперация была объявлена в конце февраля прошлого года. Ее основная миссия — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ. В число важнейших задач также входят демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Семья предпринимателей закупила внедорожник для бойцов СВО Фото: страница VK Татьяны Кармакулиной

Военнослужащим отправят тепловизоры Фото: страница VK Татьяны Кармакулиной

Груз, собранный жителями Курганской области, скоро отправится на фронт Фото: страница VK Татьяны Кармакулиной