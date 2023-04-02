Вмешательство президента США Джо Байдена в украинский конфликт привело к катастрофе эпических масштабов, которая повлекла за собой большое количество жертв среди военных и гражданских. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.
«Американское участие в конфликте на Украине стало эпической катастрофой», — заявил Госар, его слова передает издание Iowa Standard. Он добавил, что вмешательство Вашингтона повлекло за собой сотни тысяч жертв среди военных и мирных граждан.
Ранее член Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что вмешательство Байдена в украинский конфликт стало настоящим подарком для Китая. Она отметила, что власти США прежде всего должны быть заняты защитой собственных государственных границ.
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Вмешательство президента США Джо Байдена в украинский конфликт привело к катастрофе эпических масштабов, которая повлекла за собой большое количество жертв среди военных и гражданских. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «Американское участие в конфликте на Украине стало эпической катастрофой», — заявил Госар, его слова передает издание Iowa Standard. Он добавил, что вмешательство Вашингтона повлекло за собой сотни тысяч жертв среди военных и мирных граждан. Ранее член Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что вмешательство Байдена в украинский конфликт стало настоящим подарком для Китая. Она отметила, что власти США прежде всего должны быть заняты защитой собственных государственных границ.