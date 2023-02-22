В Конгрессе США назвали вмешательство Байдена в СВО подарком Китаю

Член Конгресса США Марджори Грин: война Байдена стала подарком Китаю

23 февраля 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Джозеф Байден играет на руку Китаю, открыто вмешиваясь в конфликт на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Конгрессе США считают, что вмешательство американского президента Джо Байдена в ход специальной военной операции — это подарок Китаю. Такое мнение высказала член Конгресса от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. «Война Байдена на Украине — это подарок на красивой тарелке Китаю», — написала Марджори Грин в Twitter. Она уточнила, что министерство обороны США должно заниматься защитой государственных границ, а не стремиться к противостоянию с Китаем и Россией. Ранее URA.RU рассказало, что конгрессмены США готовятся к проведению спецсовещания, в ходе которого обсудят соперничество Соединенных Штатов с Китаем. Президент США Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию.

В Конгрессе США считают, что вмешательство американского президента Джо Байдена в ход специальной военной операции — это подарок Китаю. Такое мнение высказала член Конгресса от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. «Война Байдена на Украине — это подарок на красивой тарелке Китаю», — написала Марджори Грин в Twitter. Она уточнила, что министерство обороны США должно заниматься защитой государственных границ, а не стремиться к противостоянию с Китаем и Россией. Ранее URA.RU рассказало, что конгрессмены США готовятся к проведению спецсовещания, в ходе которого обсудят соперничество Соединенных Штатов с Китаем. Президент США Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию.