В Конгрессе США назвали вмешательство Байдена в СВО подарком Китаю

В Конгрессе США считают, что вмешательство американского президента Джо Байдена в ход специальной военной операции — это подарок Китаю. Такое мнение высказала член Конгресса от республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
«Война Байдена на Украине — это подарок на красивой тарелке Китаю», — написала Марджори Грин в Twitter. Она уточнила, что министерство обороны США должно заниматься защитой государственных границ, а не стремиться к противостоянию с Китаем и Россией.
Ранее URA.RU рассказало, что конгрессмены США готовятся к проведению спецсовещания, в ходе которого обсудят соперничество Соединенных Штатов с Китаем. Президент США Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию.
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