Сотни участников из ХМАО и ЯНАО приняли участие в экстремальном забеге

В Ноябрьске (ЯНАО) прошел экстремальный забег «Стальной характер. Холод». В официальном telegram-канале администрации муниципалитета сообщили, что более 400 участников из Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале, Тазовского района, Пыть-Яха, Сургута, Когалыма и Ноябрьска приняли участие в массовом мероприятии.
«В Ноябрьске более 400 участников из Ямала и Югры сегодня испытали себя на прочность в экстремальном забеге «Стальной характер», — говорится в сообщении. Мероприятие проходит второй год подряд. На выбор дистанции разной протяженности — 3, 5, 7 и 9 километров. На трассах участников ждали 25 экстремальных препятствий.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2023». Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера.
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