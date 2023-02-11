11 февраля 2023
10 февраля 2023
09 февраля 2023

Депутаты из ХМАО приняли участие в лыжном забеге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лыжня России на стадионе Калининец. НЕОБРАБОТАННЫЕ, стадион калининец, лыжня россии2021
Все участники получили шапки с логотипом и нагрудные номера Фото:

Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2023». Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской думы.

«Депутаты думы Нижневартовска принимают активное участие в данном мероприятии („Лыжня России — 2023“, — прим. URA.RU). Так, на лыжню встали Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участники прошли дистанцию 4 и 8 километров. Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вышел на лыжную прогулку с коллегами. Он отметил, что для комфорта горожан на лыжной трассе установлены новые опоры освещения, оборудованы мостки через ручьи, расширена парковка.

Депутаты думы Нижневартовска приняли участие в гонке «Лыжня России — 2023»

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2023». Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской думы. «Депутаты думы Нижневартовска принимают активное участие в данном мероприятии („Лыжня России — 2023“, — прим. URA.RU). Так, на лыжню встали Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин», — говорится в сообщении. Уточняется, что участники прошли дистанцию 4 и 8 километров. Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера. Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вышел на лыжную прогулку с коллегами. Он отметил, что для комфорта горожан на лыжной трассе установлены новые опоры освещения, оборудованы мостки через ручьи, расширена парковка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...