Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин приняли участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2023». Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской думы.
«Депутаты думы Нижневартовска принимают активное участие в данном мероприятии („Лыжня России — 2023“, — прим. URA.RU). Так, на лыжню встали Сергей Землянкин, Павел Лариков и Александр Мухин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что участники прошли дистанцию 4 и 8 километров. Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вышел на лыжную прогулку с коллегами. Он отметил, что для комфорта горожан на лыжной трассе установлены новые опоры освещения, оборудованы мостки через ручьи, расширена парковка.
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