Курганская школа задолжала за ремонт сотни тысяч рублей

03 апреля 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Школа должна выплатить ответчику 282 308 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Целинная средняя общеобразовательная школа имени Н.Д. Томина (Курганская область) не выплатила деньги за монтаж системы отопления здания филиала в селе Матвеевка. Истец потребовал взыскать с ответчика долг на сумму 282 308 рублей, а также оплату госпошлины, сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Истец обратился с заявлением к Целинной средней общеобразовательной школе им. Н.Д.Томина о взыскании долга на сумму 282 308 рублей. Из материалов дела следует, что истец заключил с ответчиком договор, по условиям которого исполнитель обязуется выполнить монтаж узла учета тепловой энергии в системе отопления здания Матвеевской общеобразовательной школы — филиала Целинной СОШ. Истец выполнил свои обязательства, но не получил оплату работы», — говорится в документе. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 282 308 рублей в качестве уплаты долга. Также школа должна оплатить госпошлину в размере 8646 рублей. Ранее URA.RU писало, что частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты долга с курганской гимназии. Суд обязал ответчика выплатить 253 993 рубля, а также неустойку и госпошлину.

Целинная средняя общеобразовательная школа имени Н.Д. Томина (Курганская область) не выплатила деньги за монтаж системы отопления здания филиала в селе Матвеевка. Истец потребовал взыскать с ответчика долг на сумму 282 308 рублей, а также оплату госпошлины, сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Истец обратился с заявлением к Целинной средней общеобразовательной школе им. Н.Д.Томина о взыскании долга на сумму 282 308 рублей. Из материалов дела следует, что истец заключил с ответчиком договор, по условиям которого исполнитель обязуется выполнить монтаж узла учета тепловой энергии в системе отопления здания Матвеевской общеобразовательной школы — филиала Целинной СОШ. Истец выполнил свои обязательства, но не получил оплату работы», — говорится в документе. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 282 308 рублей в качестве уплаты долга. Также школа должна оплатить госпошлину в размере 8646 рублей. Ранее URA.RU писало, что частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты долга с курганской гимназии. Суд обязал ответчика выплатить 253 993 рубля, а также неустойку и госпошлину.