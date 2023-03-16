Частная больница отсудила у курганской гимназии свыше 250 тысяч рублей

17 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Больница РЖД подала в суд на курганскую гимназию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты свыше 250 тысяч рублей в счет уплаты долга по договору о сотрудничестве с курганской Гимназии №30. Эта информация содержится в картотеке Арбитражного суда. «Суд решил взыскать с должника МАОУ г. Кургана „Гимназия № 30“ основной долг по договору в размере 253 993 рублей. Также суд постановил выплатить неустойку в размере 3 301,91 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 4073 рублей», — указано в документах. О том, что руководство «РЖД-Медицина» судилось сразу с несколькими образовательными учреждениями региона, URA.RU писало в декабре. Тогда в качестве ответчиков выступали гимназия, школоа и детсад.

Частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты свыше 250 тысяч рублей в счет уплаты долга по договору о сотрудничестве с курганской Гимназии №30. Эта информация содержится в картотеке Арбитражного суда. «Суд решил взыскать с должника МАОУ г. Кургана „Гимназия № 30“ основной долг по договору в размере 253 993 рублей. Также суд постановил выплатить неустойку в размере 3 301,91 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 4073 рублей», — указано в документах. О том, что руководство «РЖД-Медицина» судилось сразу с несколькими образовательными учреждениями региона, URA.RU писало в декабре. Тогда в качестве ответчиков выступали гимназия, школоа и детсад.