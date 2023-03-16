16 марта 2023
15 марта 2023

Частная больница отсудила у курганской гимназии свыше 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница РЖД подала в суд на курганскую гимназию Фото:

Частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты свыше 250 тысяч рублей в счет уплаты долга по договору о сотрудничестве с курганской Гимназии №30. Эта информация содержится в картотеке Арбитражного суда.

«Суд решил взыскать с должника МАОУ г. Кургана „Гимназия № 30“ основной долг по договору в размере 253 993 рублей. Также суд постановил выплатить неустойку в размере 3 301,91 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 4073 рублей», — указано в документах.

О том, что руководство «РЖД-Медицина» судилось сразу с несколькими образовательными учреждениями региона, URA.RU писало в декабре. Тогда в качестве ответчиков выступали гимназия, школоа и детсад.

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Частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты свыше 250 тысяч рублей в счет уплаты долга по договору о сотрудничестве с курганской Гимназии №30. Эта информация содержится в картотеке Арбитражного суда. «Суд решил взыскать с должника МАОУ г. Кургана „Гимназия № 30“ основной долг по договору в размере 253 993 рублей. Также суд постановил выплатить неустойку в размере 3 301,91 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 4073 рублей», — указано в документах. О том, что руководство «РЖД-Медицина» судилось сразу с несколькими образовательными учреждениями региона, URA.RU писало в декабре. Тогда в качестве ответчиков выступали гимназия, школоа и детсад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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