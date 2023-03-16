Частная больница отсудила у курганской гимназии свыше 250 тысяч рублей

Частная больница «РЖД-Медицина» через суд добилась выплаты свыше 250 тысяч рублей в счет уплаты долга по договору о сотрудничестве с курганской Гимназии №30. Эта информация содержится в картотеке Арбитражного суда.
«Суд решил взыскать с должника МАОУ г. Кургана „Гимназия № 30“ основной долг по договору в размере 253 993 рублей. Также суд постановил выплатить неустойку в размере 3 301,91 коп., расходы по уплате госпошлины в размере 4073 рублей», — указано в документах.
О том, что руководство «РЖД-Медицина» судилось сразу с несколькими образовательными учреждениями региона, URA.RU писало в декабре. Тогда в качестве ответчиков выступали гимназия, школоа и детсад.
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