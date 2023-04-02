В ГИБДД сообщили о гибели человека
В результате столкновения автомобилей «Белава» и «Лада» в Приуральском районе ЯНАО погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД Ямала.
«Водитель автомобиля „Лада“ скончался до приезда скорой медицинской помощи на месте ДТП. Три пассажира госпитализированы», — сообщается в telegram-канале окружного ГИБДД.
Авария произошла днем 2 апреля на подъезде к селу Аксарка. По предварительным данным, водитель фургона выехал на встречную полосу.
В ДТП погиб человек
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