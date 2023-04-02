02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В ГИБДД озвучили подробности смертельной аварии в ЯНАО. Фото

ГИБДД: в ДТП на трассе в Приуральском районе ЯНАО погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
В ГИБДД сообщили о гибели человека Фото:

В результате столкновения автомобилей «Белава» и «Лада» в Приуральском районе ЯНАО погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД Ямала.

«Водитель автомобиля „Лада“ скончался до приезда скорой медицинской помощи на месте ДТП. Три пассажира госпитализированы», — сообщается в telegram-канале окружного ГИБДД.

Авария произошла днем 2 апреля на подъезде к селу Аксарка. По предварительным данным, водитель фургона выехал на встречную полосу.

В ДТП погиб человек
В ДТП погиб человек
Фото:

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В результате столкновения автомобилей «Белава» и «Лада» в Приуральском районе ЯНАО погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД Ямала. «Водитель автомобиля „Лада“ скончался до приезда скорой медицинской помощи на месте ДТП. Три пассажира госпитализированы», — сообщается в telegram-канале окружного ГИБДД. Авария произошла днем 2 апреля на подъезде к селу Аксарка. По предварительным данным, водитель фургона выехал на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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