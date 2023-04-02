ГИБДД: в ДТП на трассе в Приуральском районе ЯНАО погиб человек

В ГИБДД сообщили о гибели человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате столкновения автомобилей «Белава» и «Лада» в Приуральском районе ЯНАО погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД Ямала.

«Водитель автомобиля „Лада“ скончался до приезда скорой медицинской помощи на месте ДТП. Три пассажира госпитализированы», — сообщается в telegram-канале окружного ГИБДД.

Авария произошла днем 2 апреля на подъезде к селу Аксарка. По предварительным данным, водитель фургона выехал на встречную полосу.