02 апреля 2023

Выросло число пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
В ходе взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека, один погиб Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Количество человек, пострадавших при подрыве кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 32 человек. Причем десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб (военкор Владлен Татарский — прим. URA.RU). Состояние десятерых пострадавших оценивается как тяжелое», — передает РИА Новости сообщение Минздрава. Также уточняется, что 16 человек находятся в состоянии ранения средней тяжести. Подчеркивается, что у многих выявлены ожоги, а также осколочные ранения.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. В ходе происшествия погиб военкор Владлен Татарский. По предварительной информации, взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили Татарскому во время творческого вечера.

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Количество человек, пострадавших при подрыве кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 32 человек. Причем десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «По оперативным данным, в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб (военкор Владлен Татарский — прим. URA.RU). Состояние десятерых пострадавших оценивается как тяжелое», — передает РИА Новости сообщение Минздрава. Также уточняется, что 16 человек находятся в состоянии ранения средней тяжести. Подчеркивается, что у многих выявлены ожоги, а также осколочные ранения. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. В ходе происшествия погиб военкор Владлен Татарский. По предварительной информации, взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили Татарскому во время творческого вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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