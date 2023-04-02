Выросло число пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский

Количество человек, пострадавших при подрыве кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 32 человек. Причем десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб (военкор Владлен Татарский — прим. URA.RU). Состояние десятерых пострадавших оценивается как тяжелое», — передает РИА Новости сообщение Минздрава. Также уточняется, что 16 человек находятся в состоянии ранения средней тяжести. Подчеркивается, что у многих выявлены ожоги, а также осколочные ранения.
Взрыв в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. В ходе происшествия погиб военкор Владлен Татарский. По предварительной информации, взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую вручили Татарскому во время творческого вечера.
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