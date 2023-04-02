Bild: замканцлера ФРГ впервые с начала СВО прилетел в Киев 03 апреля 2023 в 10:09 Размер текста - 17 + Роберт Хабек посетил Киев с целью обсудить вопросы экономики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Хабек приехал на Украину в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса», — передает издание. Заместитель канцлера прибыл на Украину, чтобы обсудить вопросы экономического характера, а также переговорить о возможности восстановления энергоструктуры страны. Уточняется, что Хабек впервые посетил Украину после начала спецоперации. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Хабек приехал на Украину в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса», — передает издание. Заместитель канцлера прибыл на Украину, чтобы обсудить вопросы экономического характера, а также переговорить о возможности восстановления энергоструктуры страны. Уточняется, что Хабек впервые посетил Украину после начала спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям