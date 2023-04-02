02 апреля 2023

Bild: замканцлера ФРГ впервые с начала СВО прилетел в Киев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Роберт Хабек посетил Киев с целью обсудить вопросы экономики Фото:

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Хабек приехал на Украину в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса», — передает издание. Заместитель канцлера прибыл на Украину, чтобы обсудить вопросы экономического характера, а также переговорить о возможности восстановления энергоструктуры страны. Уточняется, что Хабек впервые посетил Украину после начала спецоперации.

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Хабек приехал на Украину в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса», — передает издание. Заместитель канцлера прибыл на Украину, чтобы обсудить вопросы экономического характера, а также переговорить о возможности восстановления энергоструктуры страны. Уточняется, что Хабек впервые посетил Украину после начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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