Bild: замканцлера ФРГ впервые с начала СВО прилетел в Киев

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«Хабек приехал на Украину в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса», — передает издание. Заместитель канцлера прибыл на Украину, чтобы обсудить вопросы экономического характера, а также переговорить о возможности восстановления энергоструктуры страны. Уточняется, что Хабек впервые посетил Украину после начала спецоперации.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Хабек приехал на Украину в понедельник утром с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса», — передает издание. Заместитель канцлера прибыл на Украину, чтобы обсудить вопросы экономического характера, а также переговорить о возможности восстановления энергоструктуры страны. Уточняется, что Хабек впервые посетил Украину после начала спецоперации.