«Коммерсант»: Кремль определился с плановыми показателями для выборов президента в 2024 году

03 апреля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Кремль определился с целевыми показателями по явке на выборы президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле определились с предварительной концепцией будущей президентской кампании, которая запланирована на 2024 год. В администрации президента (АП) рассчитывают, что явка избирателей составит 70%, а выборы основного кандидата будут расценены в более чем 75% голосов. Об этом стало известно в ходе семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, который прошел в период с 29 по 31 марта в подмосковной мастерской управления «Сенеж». «Администрация президента определилась с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы-2024 по результату кандидата от власти и явке. Их можно описать формулой „75+/70+“. <…> Проблем с достижением новых целей в Кремле не видят: поддержка президента высока, главное — легитимность кампании», — передает « Коммерсант », ссылаясь на свой источник. Авторы издания отмечают, что по планам АП, явка избирателей и их голоса за кандидатов будут рекордными, по сравнению с предыдущими президентскими выборами в 2018 году. Тогда нынешний президент РФ Владимир Путин набрал 76,69% при явке в 67,54%. Кроме того, в Кремле определились и с идеологическими установками на предстоящую кампанию. Предполагается, что идеология должна строиться на трех принципах: «гордость», «надежда» и «уверенность». Выборы президента РФ состоятся в 2024 году. Действующий президент говорил, что голосование будет проходить пройдут в полном соответствии с законом. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обращал внимание, что Запад может вмешаться в проведение данных выборов. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил важность предстоящей кампании, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле определились с предварительной концепцией будущей президентской кампании, которая запланирована на 2024 год. В администрации президента (АП) рассчитывают, что явка избирателей составит 70%, а выборы основного кандидата будут расценены в более чем 75% голосов. Об этом стало известно в ходе семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, который прошел в период с 29 по 31 марта в подмосковной мастерской управления «Сенеж». «Администрация президента определилась с желаемыми целевыми показателями на президентские выборы-2024 по результату кандидата от власти и явке. Их можно описать формулой „75+/70+“. <…> Проблем с достижением новых целей в Кремле не видят: поддержка президента высока, главное — легитимность кампании», — передает «Коммерсант», ссылаясь на свой источник. Авторы издания отмечают, что по планам АП, явка избирателей и их голоса за кандидатов будут рекордными, по сравнению с предыдущими президентскими выборами в 2018 году. Тогда нынешний президент РФ Владимир Путин набрал 76,69% при явке в 67,54%. Кроме того, в Кремле определились и с идеологическими установками на предстоящую кампанию. Предполагается, что идеология должна строиться на трех принципах: «гордость», «надежда» и «уверенность». Выборы президента РФ состоятся в 2024 году. Действующий президент говорил, что голосование будет проходить пройдут в полном соответствии с законом. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обращал внимание, что Запад может вмешаться в проведение данных выборов. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил важность предстоящей кампании, сообщает «Национальная служба новостей».