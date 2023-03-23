Медведев уверен, что Запад вмешается в выборы президента России

Запад попробует оказать влияние на президентские выборы в 2024 году, считает Дмитрий Медведев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запад предпримет попытки вмешаться в президентские выборы в России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что это не вызывает никаких сомнений.

«Вне всякого сомнения, [страны Запада] будут вмешиваться [в выборы президента России], как вмешивались всегда», — заявил Дмитрий Медведев в ответ на вопрос пользователей «ВКонтакте». Видеозапись с ответом он опубликовал в своем telegram-канале . Он отметил, что на Западе принято обвинять Россию в таких вмешательствах, но на самом деле они сами занимаются этим с момента распада СССР.

Очередные выборы президента России пройдут в 2024 году. Действующий президент РФ Владимир Путин в своем выступлении к Федеральному Собранию отметил, что они пройдут в полном соответствии с законом, передает RT.