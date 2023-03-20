Куйвашев озвучил установку Кремля, которая коснется всех губернаторов

Евгению Куйвашеву перед президентскими выборами важно показать, что он контролирует регион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кремль ввел KPI для губернаторов перед президентскими выборами-2024. В Единый день голосования в сентябре «Единая Россия» должна набрать не менее 75%. Это следует из задачи, которую свердловский губернатор Евгений Куйвашев, по данным URA.RU, поставил своему заму Олегу Чемезову (курирует партсписки) и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову (занимается одномандатными округами) на выборах в гордуму.

«Все установки из администрации президента [в адрес регионов] касаются того, что „Единая Россия“ должна получить не меньше 75% голосов», — поделился собеседник агентства. На президентских выборах 2018 года действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,7% голосов.

Чтобы Куйвашев мог показать администрации президента РФ, что контролирует обстановку в Свердловской области и, в частности, Екатеринбурге, результаты КПРФ и традиционно сильной здесь «Справедливой России», соответственно, должны быть хуже, чем на последних крупных выборах — в Госдуму в 2021 году. Тогда у коммунистов в городе было 20,5%, у СР — 12,6%. Сбивая их показатели, чиновники будут использовать ЛДПР и «Новых людей», уточнил источник.

В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит. В мэрии от комментариев воздержались. А депутат заксобрания Дмитрий Жуков, возглавляющий исполком реготделения ЕР, заявил корреспонденту, что подобной установки от начальства (Куйвашев еще и секретарь ячейки) пока не слышал. «Но мы всегда ориентированы на квалифицированное большинство [в органах власти]», — сказал он.

На выборах в гордуму Екатеринбурга 2018 года за список «Единой России» проголосовали 31,57% избирателей. Также партия победила в 13 одномандатных округах. Список КПРФ получил 23,02%, СР — 20,66%, ЛДПР — 13,77%, «Яблока» — 5,44%.