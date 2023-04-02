02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Курганской области из-за старшего пожарного произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Виновнику пожара грозит административный штраф (архивное фото) Фото:

В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за старшего пожарного 2 апреля произошел пожар. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал и. о. главы округа Петр Скоробогатов.

«Ландшафтный пожар в [селе] Усть-Уйском. Причина — сжигание порубочных остатков с нарушением правил. Виновник установлен. Это старший пожарный! Человек, в чьей зоне ответственности, пожарная охрана и борьба с пожарами», — написал руководитель округа.

Он отметил, что был составлен административный протокол. Пожар потушили. Скоробогатов напомнил, что сейчас любая искра может перерасти в пожар, так как стоит ветреная погода, земля уже просохла, но травы еще нет.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что первого виновника пожара в регионе в 2023 году задержали в Каргапольском муниципальном округе. В Курганской области за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.

Пожар произошел 2 апреля
Пожар произошел 2 апреля
Фото:

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В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за старшего пожарного 2 апреля произошел пожар. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал и. о. главы округа Петр Скоробогатов. «Ландшафтный пожар в [селе] Усть-Уйском. Причина — сжигание порубочных остатков с нарушением правил. Виновник установлен. Это старший пожарный! Человек, в чьей зоне ответственности, пожарная охрана и борьба с пожарами», — написал руководитель округа. Он отметил, что был составлен административный протокол. Пожар потушили. Скоробогатов напомнил, что сейчас любая искра может перерасти в пожар, так как стоит ветреная погода, земля уже просохла, но травы еще нет. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что первого виновника пожара в регионе в 2023 году задержали в Каргапольском муниципальном округе. В Курганской области за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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