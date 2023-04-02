В Курганской области из-за старшего пожарного произошел пожар. Фото

03 апреля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Виновнику пожара грозит административный штраф (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за старшего пожарного 2 апреля произошел пожар. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал и. о. главы округа Петр Скоробогатов. «Ландшафтный пожар в [селе] Усть-Уйском. Причина — сжигание порубочных остатков с нарушением правил. Виновник установлен. Это старший пожарный! Человек, в чьей зоне ответственности, пожарная охрана и борьба с пожарами», — написал руководитель округа. Он отметил, что был составлен административный протокол. Пожар потушили. Скоробогатов напомнил, что сейчас любая искра может перерасти в пожар, так как стоит ветреная погода, земля уже просохла, но травы еще нет. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что первого виновника пожара в регионе в 2023 году задержали в Каргапольском муниципальном округе. В Курганской области за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение. Пожар произошел 2 апреля Фото: страница руководителя Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за старшего пожарного 2 апреля произошел пожар. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал и. о. главы округа Петр Скоробогатов. «Ландшафтный пожар в [селе] Усть-Уйском. Причина — сжигание порубочных остатков с нарушением правил. Виновник установлен. Это старший пожарный! Человек, в чьей зоне ответственности, пожарная охрана и борьба с пожарами», — написал руководитель округа. Он отметил, что был составлен административный протокол. Пожар потушили. Скоробогатов напомнил, что сейчас любая искра может перерасти в пожар, так как стоит ветреная погода, земля уже просохла, но травы еще нет. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что первого виновника пожара в регионе в 2023 году задержали в Каргапольском муниципальном округе. В Курганской области за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.