Курганский губернатор заявил о поимке первого в 2023 году поджигателя

31 марта 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков рассказал, что поджигатель задержан в Каргапольском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о поимке первого в этом году виновника пожара в Каргапольском округе. Об этом глава региона написал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Пойман первый в этом году поджигатель. Снова в Каргапольском округе. Там, где сгорел целый ряд жилых и дачных домов в прошлом году. Там, где в прошлом году целый месяц работала Федеральная группировка, включая авиацию. И снова один и тот же вопрос — зачем?», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что у сотрудников ГУ МЧС по Курганской области появились новые приборы для установления причин пожара и мест поджога. Тепловизоры, газоанализаторы, коэрцитиметры и другие устройства помогают искать поджигателей. Также в регионе за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о поимке первого в этом году виновника пожара в Каргапольском округе. Об этом глава региона написал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Пойман первый в этом году поджигатель. Снова в Каргапольском округе. Там, где сгорел целый ряд жилых и дачных домов в прошлом году. Там, где в прошлом году целый месяц работала Федеральная группировка, включая авиацию. И снова один и тот же вопрос — зачем?», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что у сотрудников ГУ МЧС по Курганской области появились новые приборы для установления причин пожара и мест поджога. Тепловизоры, газоанализаторы, коэрцитиметры и другие устройства помогают искать поджигателей. Также в регионе за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.