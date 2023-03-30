30 марта 2023

Курганский губернатор заявил о поимке первого в 2023 году поджигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков рассказал, что поджигатель задержан в Каргапольском округе Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о поимке первого в этом году виновника пожара в Каргапольском округе. Об этом глава региона написал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Пойман первый в этом году поджигатель. Снова в Каргапольском округе. Там, где сгорел целый ряд жилых и дачных домов в прошлом году. Там, где в прошлом году целый месяц работала Федеральная группировка, включая авиацию. И снова один и тот же вопрос — зачем?», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что у сотрудников ГУ МЧС по Курганской области появились новые приборы для установления причин пожара и мест поджога. Тепловизоры, газоанализаторы, коэрцитиметры и другие устройства помогают искать поджигателей. Также в регионе за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о поимке первого в этом году виновника пожара в Каргапольском округе. Об этом глава региона написал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Пойман первый в этом году поджигатель. Снова в Каргапольском округе. Там, где сгорел целый ряд жилых и дачных домов в прошлом году. Там, где в прошлом году целый месяц работала Федеральная группировка, включая авиацию. И снова один и тот же вопрос — зачем?», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что у сотрудников ГУ МЧС по Курганской области появились новые приборы для установления причин пожара и мест поджога. Тепловизоры, газоанализаторы, коэрцитиметры и другие устройства помогают искать поджигателей. Также в регионе за достоверную информацию о виновниках природных пожаров предлагают вознаграждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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