Прокурор Курганской области Назаров нагрянул с проверками в округа

Курганский прокурор Назаров отправился в округа с проверками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский прокурор Андрей Назаров выехал в округа и поручил усилить проверку соблюдения противопожарных мер чиновниками и жителями. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

«Назаров лично объезжает муниципалитеты и проверяет, как они готовы к пожарам, Районным прокурорам дано поручение усилить работу на местах по соблюдению противопожарного режима работниками администраций и жителями», — уточняют инсайдеры близкие к силовикам.

Самый главный фактор — неосторожность с огнем при сжигании мусора населением, здесь следует усилить разъяснительную работу. Другим нарушением со стороны чиновников является несоблюдение норм при создании минерализированных полос. По данным источников, при опашке не засыпается необходимое количество средства. Также не были подготовлены к расчистке местные леса. «Граждане не могли получить разрешения и собрать валежник, который опасен в качестве источника пожара весной», — сообщают источники.

В пресс-службе областной прокуратуры подтвердили усиление работы прокурора области в данной сфере. Сотрудники прокуратуры получили указание помочь муниципалитетам и пресекать любые незаконные действия, которые могут создать опасность возникновения пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор рассказал о первом поджигателе. Глава региона сообщил, что был пойман поджигатель в одном из округов.