Тысячи свердловчан призовут на службу в российскую армию

03 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Первые отправки к местам прохождения службы запланированы на конец апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области на срочную военную службу в российскую армию должны призвать более 4000 тысяч граждан. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов. «В Свердловской области на срочную военную службу должны призвать более 4000 тысяч граждан. Первые отправки к местам прохождения службы запланированы на 20-е числа апреля. Служить призывники будут во всех военных округах РФ. 160 призывников из ЦВО направят в президентский полк Федеральной службы охраны, а также планируется отправить 15 человек в 90-й поисковый батальон Минобороны РФ», — сказал Аксенов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту весенней призывной компании 2023. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области призыву подлежат около 57 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО.

В Свердловской области на срочную военную службу в российскую армию должны призвать более 4000 тысяч граждан. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Юрий Аксенов. «В Свердловской области на срочную военную службу должны призвать более 4000 тысяч граждан. Первые отправки к местам прохождения службы запланированы на 20-е числа апреля. Служить призывники будут во всех военных округах РФ. 160 призывников из ЦВО направят в президентский полк Федеральной службы охраны, а также планируется отправить 15 человек в 90-й поисковый батальон Минобороны РФ», — сказал Аксенов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту весенней призывной компании 2023. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области призыву подлежат около 57 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО.