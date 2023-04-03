В ЦВО назвали количество срочников, которых призовут на службу в армию РФ

Число призванных на срочную военную службу в ЦВО весной 2023 составит 57 тысячи
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ЦВО призовет 57 тысяч срочников Фото:

Число призванных на срочную военную службу в Центральном военном округе (ЦВО) весной 2023 года составит 57 тысячи. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер.

«Призыву и отправке в соединения и воинские части подлежат около 57 тыс. призывников. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО. В 2022 году из регионов дислокации ЦВО в войска было призвано около 53 тыс. человек», — сказал Майер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту весенней призывной компании 2023.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области объявили о начале весеннего призыва в армию. С 1 апреля по 15 июля пройдет отбор молодых людей для службы в армии. Большинство срочников будут направлены в сухопутные войска. У некоторых срочников появится возможность попасть на Северный флот.

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Число призванных на срочную военную службу в Центральном военном округе (ЦВО) весной 2023 года составит 57 тысячи. Это на четыре тысячи больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер. «Призыву и отправке в соединения и воинские части подлежат около 57 тыс. призывников. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО. В 2022 году из регионов дислокации ЦВО в войска было призвано около 53 тыс. человек», — сказал Майер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту весенней призывной компании 2023. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области объявили о начале весеннего призыва в армию. С 1 апреля по 15 июля пройдет отбор молодых людей для службы в армии. Большинство срочников будут направлены в сухопутные войска. У некоторых срочников появится возможность попасть на Северный флот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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