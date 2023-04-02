02 апреля 2023
01 апреля 2023

Пермская полиция изъяла 9 кг наркотиков после сообщений граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против транспортной реформы. Пермь, ппс, патруль полиции, задержание полиции
Полицейские выявили более 200 преступлений Фото:

Полиция в Пермском крае изъяла из незаконного оборота более 9 кг наркотиков благодаря сообщениям горожан. Полицейские собирали и проверяли информацию от населения в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Стражи порядка изъяли свыше 9000 гр. наркотических средств и психотропных веществ», — говорится на сайте. Полицейские выявили более 200 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Всего пермские правоохранители совершили более 300 проверок информации, которая поступила от граждан. Также в рамках профилактики полицейские более тысячи раз посетили места проведения досуга несовершеннолетних и молодежи. Полиция продолжает работу по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Полиция в Пермском крае изъяла из незаконного оборота более 9 кг наркотиков благодаря сообщениям горожан. Полицейские собирали и проверяли информацию от населения в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Стражи порядка изъяли свыше 9000 гр. наркотических средств и психотропных веществ», — говорится на сайте. Полицейские выявили более 200 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего пермские правоохранители совершили более 300 проверок информации, которая поступила от граждан. Также в рамках профилактики полицейские более тысячи раз посетили места проведения досуга несовершеннолетних и молодежи. Полиция продолжает работу по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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