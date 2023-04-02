Пермская полиция изъяла 9 кг наркотиков после сообщений граждан

Полицейские выявили более 200 преступлений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция в Пермском крае изъяла из незаконного оборота более 9 кг наркотиков благодаря сообщениям горожан. Полицейские собирали и проверяли информацию от населения в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Стражи порядка изъяли свыше 9000 гр. наркотических средств и психотропных веществ», — говорится на сайте. Полицейские выявили более 200 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Всего пермские правоохранители совершили более 300 проверок информации, которая поступила от граждан. Также в рамках профилактики полицейские более тысячи раз посетили места проведения досуга несовершеннолетних и молодежи. Полиция продолжает работу по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.