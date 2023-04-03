Пригожин: Суровикин участвовал в операции «Бахмутская мясорубка»

03 апреля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Суровикин принимал участие в разработке «Бахмутской мясорубки» Фото: Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-командующий Объединенной группировкой войск, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Решение на проведение бахмутской операции, так называемой „Бахмутской мясорубки“, было принято командирами ЧВК „Вагнер“. Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время когда он возглавлял группировку», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал «пресс-служба Пригожина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не был получен. Битва за город Бахмут (Артемовск) идет с августа 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. До этого они освобождали населенные пункты рядом с Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли город 2 апреля. Были водружены два российских флага на здание городской администрации, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Решение на проведение бахмутской операции, так называемой „Бахмутской мясорубки“, было принято командирами ЧВК „Вагнер“. Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время когда он возглавлял группировку», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал «пресс-служба Пригожина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не был получен. Битва за город Бахмут (Артемовск) идет с августа 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. До этого они освобождали населенные пункты рядом с Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли город 2 апреля. Были водружены два российских флага на здание городской администрации, сообщает «Федеральное агентство новостей».