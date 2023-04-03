Пригожин: Суровикин участвовал в операции «Бахмутская мясорубка»

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Суровикин принимал участие в разработке «Бахмутской мясорубки» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Решение на проведение бахмутской операции, так называемой „Бахмутской мясорубки“, было принято командирами ЧВК „Вагнер“. Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время когда он возглавлял группировку», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал «пресс-служба Пригожина».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не был получен.

Битва за город Бахмут (Артемовск) идет с августа 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. До этого они освобождали населенные пункты рядом с Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли город 2 апреля. Были водружены два российских флага на здание городской администрации, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Экс-командующий Объединенной группировкой войск, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Решение на проведение бахмутской операции, так называемой „Бахмутской мясорубки“, было принято командирами ЧВК „Вагнер“. Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время когда он возглавлял группировку», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал «пресс-служба Пригожина». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ не был получен. Битва за город Бахмут (Артемовск) идет с августа 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город. До этого они освобождали населенные пункты рядом с Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» юридически взяли город 2 апреля. Были водружены два российских флага на здание городской администрации, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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