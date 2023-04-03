Как проиндексируют военную пенсию в 2023 году

03 апреля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Рост военной пенсии в 2023 году составит 10,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсии для военных проиндексируют 1 октября. Общий рост военных пенсий в этом году составит 10,5%. URA.RU приводит основную информацию о военных пенсиях в России. Кому положена военная пенсия? Чтобы получать военную пенсию, необходимо иметь стаж службы в одной из структур: в Минобороны России, в некоторых структурах МВД, ФСИН, МЧС, ФСБ и в разведке, в отделах по борьбе с наркотиками. В стаж также засчитывают срок нахождения в плену, срок репрессий в случае реабилитации, срок лишения свободы при признании обвинения несправедливым. В случае смерти пенсионера пенсию получают члены его семьи. Военную пенсию получают не по возрасту, а по выслуге лет, по инвалидности или потере кормильца. Как рассчитывается военная пенсия? Новость по теме Какие доплаты смогут получить пенсионеры в 2023 году. Инфографика Чтобы получать пенсию по выслуге лет, пенсионеру должно быть не менее 45 лет и служить он должен не менее 20 лет. Через 20 лет службы пенсионер может претендовать на 50% от своего жалования, за каждый следующий год службы прибавляется по 3%. Максимальный размер военной пенсии — 85% от довольствия. Также военную пенсию назначат за 12 лет военной службы, если общий трудовой стаж превысил 25 лет. Военную пенсию также назначают получившим инвалидность во время службы. Размер такой пенсии зависит от группы инвалидности. Военную пенсию по потере кормильца назначают родственникам погибшего или пропавшего без вести служащего. Такая пенсия составляет 40% от жалования военного. На нее могут претендовать: дети военных до 18 лет и до 23 лет, если они продолжают очное обучение;

супруги военных, которые потеряли доход;

родители и супруги военных в случае получения инвалидности на службе;

бабушки и дедушки, если их мог содержать только погибший или пропавший без вести военный. На сколько вырастут военные пенсии в 2023 году? Военные пенсии в 2023 году будут повышены с 1 октября. Их проиндексируют на 5,5%. Кроме того, будет повышено денежное жалование военных, так что общее увеличение пенсий за 2023 год составит 10,5%. Как военным получить гражданскую пенсию? Новость по теме Как изменят выплаты работающим пенсионерам в 2023 году. Инфографика Военные могут также претендовать и на гражданскую пенсию. Она полагается пенсионерам, имеющим не менее 12 лет трудового стажа «на гражданке» по достижении пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Чтобы получить вторую пенсию, служащему нужно обратиться в МФЦ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсии для военных проиндексируют 1 октября. Общий рост военных пенсий в этом году составит 10,5%. URA.RU приводит основную информацию о военных пенсиях в России. Чтобы получать военную пенсию, необходимо иметь стаж службы в одной из структур: в Минобороны России, в некоторых структурах МВД, ФСИН, МЧС, ФСБ и в разведке, в отделах по борьбе с наркотиками. В стаж также засчитывают срок нахождения в плену, срок репрессий в случае реабилитации, срок лишения свободы при признании обвинения несправедливым. В случае смерти пенсионера пенсию получают члены его семьи. Военную пенсию получают не по возрасту, а по выслуге лет, по инвалидности или потере кормильца. Чтобы получать пенсию по выслуге лет, пенсионеру должно быть не менее 45 лет и служить он должен не менее 20 лет. Через 20 лет службы пенсионер может претендовать на 50% от своего жалования, за каждый следующий год службы прибавляется по 3%. Максимальный размер военной пенсии — 85% от довольствия. Также военную пенсию назначат за 12 лет военной службы, если общий трудовой стаж превысил 25 лет. Военную пенсию также назначают получившим инвалидность во время службы. Размер такой пенсии зависит от группы инвалидности. Военную пенсию по потере кормильца назначают родственникам погибшего или пропавшего без вести служащего. Такая пенсия составляет 40% от жалования военного. На нее могут претендовать: Военные пенсии в 2023 году будут повышены с 1 октября. Их проиндексируют на 5,5%. Кроме того, будет повышено денежное жалование военных, так что общее увеличение пенсий за 2023 год составит 10,5%. Военные могут также претендовать и на гражданскую пенсию. Она полагается пенсионерам, имеющим не менее 12 лет трудового стажа «на гражданке» по достижении пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Чтобы получить вторую пенсию, служащему нужно обратиться в МФЦ.