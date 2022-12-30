С 2023 года введут доплаты к пенсии за особые заслуги перед Россией
С 2023 года будет введена доплата к пенсии за заслуги перед государством. Получать пожизненную прибавку смогут пенсионеры, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество». URA.RU приводит главную информацию о доплатах и льготах для пенсионеров в 2023 году.
- Будет введена доплата к пенсии за особые заслуги перед страной. Пожизненную доплату с 1 января 2023 года смогут получать те, кто был награжден тремя орденами Мужества или «За личное мужество». Размер доплаты составит 330% от размера социальной пенсии.
- Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января будут проиндексированы на 4,8%. Средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей.
- Вырастут отдельные региональные доплаты пенсионерам. Многие субъекты РФ утвердили индексацию выплат, назначаемых дополнительно за счет бюджета региона.
- С 1 января 2023 года увеличится доплата к пенсии в случае, если размер пенсии не достигает прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум на 2023 год для пенсионеров составит 12 363 рублей.
- Увеличатся федеральные доплаты к страховым пенсиям в связи с январской индексацией. Прибавка за 80-летие в 2023 году составит 7 567 рублей 34 копейки.
- Изменится форма получения набора социальных услуг, положенных пенсионерам. НСУ, который в 2022 году составляет 1 313,44 рубля, включает в себя выплаты на лекарственные препараты или проезд к месту лечения. При желании пенсионер сможет перевести эту помощь в единоразовую выплату. Такая возможность есть у тех, кто писал соответствующее заявление и подавал его до 1 октября.
- Повысится фиксированная выплата страховой пенсии для тех, кто более 30 лет проработал в сельской местности. Такие пенсионеры будут получать 1892 рубля, то есть 25% от фиксированной выплаты к пенсии.
- Размер доплаты к страховой пенсии увеличится на 50% для работников Крайнего Севера (3784 рублей) и на 30% для местностей, которые к нему приравниваются (2270 рублей).
- Пенсионерам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники, платят одну треть фиксированной выплаты от размера страховой пенсии. С 1 января 2023 года выплата увеличится до 2 522 рублей.
- Пенсионный фонд РФ с 1 января прекратит свое существование. Он будет входить в состав Соцфонда вместе с Фондом соцстрахования. Такое решение позволит гражданам получать поддержку в рамках «единого окна».
- С 1 января начнет работать сайт Соцфонда РФ. Портал будет включать в себя самую актуальную информацию для получателей услуг. В фонде пообещали обеспечить возможность для получения большего количества услуг онлайн без обращения в ПФР.
- Пенсионный коэффициент и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия, повысятся на 4,8%. Так, стоимость коэффициента в январе 2023 года повысится с 118,10 рубля до 123,77 рубля, а размер фиксированной выплаты — с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля.
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