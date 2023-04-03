В квартире в центре Екатеринбурга обнаружили труп

Подробности происшествия уточняются Фото: URA.RU © URA.RU

На улице Московская, 68 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в квартире обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в telegram-канале города.

«В квартире на Московской, 68 обнаружили тело. Подробности уточняются», — сообщили в telegram-канале Е1.RU

Корреспондент URA.RU запросил подробности у пресс-службы СК по Свердловской области. В ведомстве ответили, что на данный момент информация отсутствует.