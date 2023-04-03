В квартире в центре Екатеринбурга обнаружили труп

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Происшествие на удице Техническая и в пос. Семь Ключей. Екатеринбург, полиция
Подробности происшествия уточняются Фото:

На улице Московская, 68 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в квартире обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в telegram-канале города.

«В квартире на Московской, 68 обнаружили тело. Подробности уточняются», — сообщили в telegram-канале Е1.RU

Корреспондент URA.RU запросил подробности у пресс-службы СК по Свердловской области. В ведомстве ответили, что на данный момент информация отсутствует.

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На улице Московская, 68 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в квартире обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в telegram-канале города. «В квартире на Московской, 68 обнаружили тело. Подробности уточняются», — сообщили в telegram-канале Е1.RU Корреспондент URA.RU запросил подробности у пресс-службы СК по Свердловской области. В ведомстве ответили, что на данный момент информация отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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