Врач назвал продукты, которые предотвращают образование камней в почках

Нефролог Портер: фрукты и овощи с большим содержанием воды предотвращают появление камней в почках

04 апреля 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Помидоры и огурцы помогут предотвратить появление камней в почках, уточнил Иван Портер Фото: Александр Мамаев © URA.RU Фрукты и овощи с большим содержанием воды, такие как арбуз или огурцы с помидорами помогут предотвратить риски появления мочекаменной болезни. Такой совет дал нефролог клиники Мейо в США Иван Портер. «Эти фрукты и овощи [такие, как арбуз, помидоры, огурцы] содержат натуральный цитрат, который является естественным ингибитором образования камней и может помочь предотвратить развитие мочекаменной болезни», — уточнил доктор Иван Портер в беседе с «Ридус». Также эксперт предупредил о продуктах, которые могут наоборот спровоцировать появления камней в почках. По его мнению, это белковые животные продукты, а также зелень. Ранее ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов рассказывал, что камни в почках могут появиться из-за накипи в чайнике. Если пить воду из него, то камни в организме могут образоваться из-за повышенного содержания солей кальция. Тем не менее доктор медицинских наук Александр Лубенников подчеркнул, что занятия спортом могут помочь вывести камни в из организма.

Фрукты и овощи с большим содержанием воды, такие как арбуз или огурцы с помидорами помогут предотвратить риски появления мочекаменной болезни. Такой совет дал нефролог клиники Мейо в США Иван Портер. «Эти фрукты и овощи [такие, как арбуз, помидоры, огурцы] содержат натуральный цитрат, который является естественным ингибитором образования камней и может помочь предотвратить развитие мочекаменной болезни», — уточнил доктор Иван Портер в беседе с «Ридус». Также эксперт предупредил о продуктах, которые могут наоборот спровоцировать появления камней в почках. По его мнению, это белковые животные продукты, а также зелень. Ранее ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов рассказывал, что камни в почках могут появиться из-за накипи в чайнике. Если пить воду из него, то камни в организме могут образоваться из-за повышенного содержания солей кальция. Тем не менее доктор медицинских наук Александр Лубенников подчеркнул, что занятия спортом могут помочь вывести камни в из организма.