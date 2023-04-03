03 апреля 2023

Врач назвал продукты, которые предотвращают образование камней в почках

Нефролог Портер: фрукты и овощи с большим содержанием воды предотвращают появление камней в почках
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Ольгой Зайченко. Екатеринбург, салат, еда
Помидоры и огурцы помогут предотвратить появление камней в почках, уточнил Иван Портер Фото:

Фрукты и овощи с большим содержанием воды, такие как арбуз или огурцы с помидорами помогут предотвратить риски появления мочекаменной болезни. Такой совет дал нефролог клиники Мейо в США Иван Портер.

«Эти фрукты и овощи [такие, как арбуз, помидоры, огурцы] содержат натуральный цитрат, который является естественным ингибитором образования камней и может помочь предотвратить развитие мочекаменной болезни», — уточнил доктор Иван Портер в беседе с «Ридус». Также эксперт предупредил о продуктах, которые могут наоборот спровоцировать появления камней в почках. По его мнению, это белковые животные продукты, а также зелень.

Ранее ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов рассказывал, что камни в почках могут появиться из-за накипи в чайнике. Если пить воду из него, то камни в организме могут образоваться из-за повышенного содержания солей кальция. Тем не менее доктор медицинских наук Александр Лубенников подчеркнул, что занятия спортом могут помочь вывести камни в из организма.

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Фрукты и овощи с большим содержанием воды, такие как арбуз или огурцы с помидорами помогут предотвратить риски появления мочекаменной болезни. Такой совет дал нефролог клиники Мейо в США Иван Портер. «Эти фрукты и овощи [такие, как арбуз, помидоры, огурцы] содержат натуральный цитрат, который является естественным ингибитором образования камней и может помочь предотвратить развитие мочекаменной болезни», — уточнил доктор Иван Портер в беседе с «Ридус». Также эксперт предупредил о продуктах, которые могут наоборот спровоцировать появления камней в почках. По его мнению, это белковые животные продукты, а также зелень. Ранее ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов рассказывал, что камни в почках могут появиться из-за накипи в чайнике. Если пить воду из него, то камни в организме могут образоваться из-за повышенного содержания солей кальция. Тем не менее доктор медицинских наук Александр Лубенников подчеркнул, что занятия спортом могут помочь вывести камни в из организма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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